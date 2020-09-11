4 самых хитрых знака зодиака

Каждый расценивает эту черту по ситуации, для кого-то это рука спасения, а кому-то она может испортить жизнь.

Причем разница ещё в том, сами вы хитрите или же относительно вас — мало кому хочется быть обманутым и подчиненным чужому мнению.

Есть один значительный плюс от хитрости, который, наверняка, замечают хитрецы, они умеют быстро ориентироваться, ловить информацию, перерабатывать её и выдавать нужные результаты. Многие принимают решения со скоростью света, что является больше плюсом, чем минусом.

Астрологи определили, кто из всех 12-ти знаков зодиака наиболее предрасположен к хитрости и быстрой реакции.

Близнецы прекрасно ориентируются в трудных ситуациях. Многие считают, что этот знак слишком хитёр и просто не оставляет шанса на серьёзность. На самом деле это не так. Они действительно веселы, взбалмошны, ветрены, пока не наступает ответственный момент. Как только дело доходит до серьёзных решений, а если они ещё и неожиданные, срочные, непредсказуемые, то цены Близнецам в этом вопросе не будет.

Есть и минусы в таком характере людей, при спокойном раскладе, они могут доводить людей вокруг своим поверхностным отношением, они не любят копаться в сути, углубляться в отношениях с человеком, потому что это всё пустое, сегодня есть, завтра — нет, главный принцип Близнецов. Но в быстроте принимаемых решений им практически нет равных, ну и если на чистоту, то хитрости им тоже не занимать.

Весы идеально просчитывают варианты, когда в компании возникает вопросы «Что же делать и какой выбор правильный?», люди знака Весы представят вам все возможные варианты, расскажут о плюсах и минусах каждого, предложат самый оптимальный.

Конечно, по скорости решения они не в выигрыше, потому что, зная определенные недостатки и достоинства, они могут колебаться часами. Они, как правило, любят прокладывать наиболее верный путь, чтобы допускать минимум оплошностей. Хитростью они так же не обделены, возможно, пользуются не часто и не умело, но опять же, если им действительно будет что-то нужно, смогут обвести вокруг пальца любого.

Вот, кто наделены и хитростью и скоростью, так это Водолеи. Все окружающие определенно точно знают, что этот знак способен на любые изощрения, чтобы получить желаемое.

Отчасти, их можно назвать манипуляторами, так как перекладывать проблемы на других — любимое дело Водолеев, но действуют они не силой или умом, а только смекалкой. Их часто выручает собственный характер, который просто не позволит остановиться на полпути или потеряться в пространстве и ситуации, они всегда готовы, всегда вооружены и способны крайне быстро принимать решения.

Рыб очень часто обвиняют во лжи, и, к сожалению, они действительно грешат этим делом. Конечно, это не лучшая их черта. Вот, например, когда наступает серьёзная ситуация, трудная, они смогут быстрее всех найти правильное решение, соответственно, многие ответы уже заложены в их голове, что даёт им возможность соображать в несколько раз быстрее остальных.

Кроме этого, Рыбы помогают окружающим, то есть, найти выход они смогут не только для себя, но и для остальных. Хитрость и смекалка — частые гости в голове Рыб. Самое интересное, что лень, такая же неотъемлемая часть этого знака, поэтому придумывать себе занятия, они способны постоянно, как уж тут без хитрости и хорошего воображения?