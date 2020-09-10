Самые мудрые знаки зодиака

Характер каждого человека, это сборная солянка. Разобраться и сделать один тип на каждого знака просто невозможно. Только приблизительные очерки будут объединять людей одного знака.

Так, сегодня, мы рассмотрим самых мудрых людей из всего зодиакального созвездия. Кто, по вашему мнению, должен быть в этом списке? Может быть, вы бы составили свой?

Одним из самых мудрых знаков зодиака принято считать Водолеев. Эти люди обычно спокойны, в экстренных ситуациях собраны, аккуратны и тактичны. Многие задачи они решают не на скорость, а на качество. Соответственно, дело может идти долго, но по итогу выйдет качественный результат.

Водолеи умеют сдерживать себя и свои эмоции, особенно это важно, когда обстановка накаляется и всё зависит от умения сдержаться. В ситуациях, где другие будут теряться, Водолеи при помощи своего кропотливого характера придут к финишу первыми. К тому же, люди этого знака прекрасно чувствуют ситуацию, и знаю, как нужно поступить на интуитивном уровне.

Тельцов так же относят к мудрым знакам, благодаря их собранности. Практически всегда и везде, они готовы сориентироваться, найти выход, абстрагируясь от окружающих. Иногда они видят правильный исход издалека, потому что, так им подсказывает разум.

Все свои действия, они готовы отстаивать и доказывать свою правоту, даже там, где будет доля сомнений. Многие Тельцы приобретают свою мудрость с младенчества, они готовы схватывать на лету и решать взрослые задачи. Переспорить этот знак практически невозможно.

Девы и Тельцы очень похожи в своём подходе к решению серьёзных вопросов. Девы тщательно выбирают пути к решению. Рассматривают все возможные варианты, останавливаясь на самом идеальном. Интересный факт, что большинство Дев остаются правы во многих спорных ситуациях.

Иногда, окружающие могут подумать, что Девы не блистают умом, это в корне не правильное утверждение, при более близком знакомстве, они поразят вас умением рационально рассуждать и чувствовать ситуацию, в таком виде, как она есть в действительности. Многие Девы оставляют при себе свою мудрость, не показывая это абсолютно всем.

Весы набирают свою мудрость с годами и опытом других людей. Обычно, это не врожденное чутьё или какая-то магия, просто они внимательно всех слушают, запоминают, анализируют и потом делают выводы по сложившимся ситуациям.

К тому же, если у вас есть знакомые Весы в возрасте, держитесь неподалеку, они точно знают, как поступить в самой запутанной ситуации, потому что знают несколько примеров. Ещё один плюс Весов в спокойствии и здравии ума. Они адекватно реагируют на трудные ситуации, сохраняя самообладание.

А вот Рыбы просто идут за своей интуицией, доверяют ей, прислушиваются. Многим представителям этого знака, просто необходима такая способность, потому что в характере этих людей может наблюдаться растерянность, забывчивость и др.

Компенсируя эти недостатки идеальным чутьем, получается очень даже ничего. Доверять этому знаку вряд ли можно посоветовать, но наблюдать за ними крайне интересно. Кто-то определенно их бережет и присматривает, чтобы они не падали во все лужи, что встретятся на пути.