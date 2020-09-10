Таролог о знаке зодиака Лукашенко: «Любит порядок, когда ему приспичит»

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что верит в гороскопы.

— Я же Дева и люблю порядок, — заявил он.

Высказывание лидера прокомментировала таролог Саона.

— Девы — очень властные люди сами по себе. Они устанавливают свои границы, четко защищают свои принципы и имеют нерушимое мнение. Представители этого знака зодиака слишком увлечены человеческими интересами, чтобы быть холодными и расчетливыми: у них почти всегда есть какая-то более великая цель или концепция. Да, Девы любят порядок, но только тогда, когда им приспичит, — говорит она.

По ее словам, как глава государства Дева хочет показаться тем человеком, которому можно верить:

— Это прослеживается и в жизни представителей знака: они стремятся заполучить симпатию окружающих, хотя сами могут не признавать этот факт. Их твердые убеждения иногда очень давят на окружающих, а в политической деятельности Девы это можно проследить лучше всего.

Саона отметила, что минус Дев в том, что им бывает трудно выслушивать обе стороны.

— Они «выбирают» то, что больше всего находит отклик в их душе, и транслируют эту точку зрения. Дева не любит признавать своих ошибок, по крайней мере, они делают это только после того, как про ситуацию все забудут, и им не придется оправдываться и брать на себя ответственность, — рассказала таролог.

В ближайшее время Девы могут испытать раскаяние и осознать последствия своих действий. Их мнение нелегко изменить, но это возможно сделать, ведь Девы — впечатлительный знак зодиака. Ситуация должна поразить их в самое сердце, чтобы они посмотрели на ситуацию под другим углом.