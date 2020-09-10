Экстрасенс: «Навального отравили агенты ЦРУ»

В деле «отравления» российского блогера Алексея Навального очень много странных совпадений, которые наводят на мысли о том, что это событие было спланировано западными спецслужбами.

Эту теорию подтвердила финалистка первого сезона шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова во время онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот». По ее словам, к «отравлению» Навального причастны агенты ЦРУ, которые организовали эту операцию для введения очередных санкций против России.

Миронова считает, что за покушением на Навального стоит Америка, которая сейчас же сама и отвечает за его лечение. Она сообщила, что его в конечном итоге вылечат, и он даже будет в адекватном состоянии. Однако ожидать возвращения блогера в Россию не стоит.

«Эта провокация была осуществленная для того, чтобы сорвать завершения строительства "Северного потока – 2". Со стороны США будут введены новые санкции, которые будут согласовывать почти год. Но в конечном итоге газопровод будет построен», — предсказала экстрасенс.

В своем предвидении экстрасенс Дарья Миронова увидела и других российских оппозиционеров, которые могут воспользоваться ситуацией с Навальным для своего пиара. Она также считает, что некоторым оппозиционным общественным деятелям грозит опасность.

«Соболь — не вижу ничего опасного. Будут определенные политические проблемы, но изменений в судьбе не вижу. Возможно смещение с должности политика Ройзмана. У него будет сложная ситуация, связанная с чужими деньгами, очень сложная схема, и он будет смещен. Максима Каца ожидает развитие масштабных проектов. Опасности, чтобы его отравили, я не вижу, он будет развиваться, но люди не будут довольны им. Илья Яшин — никаких изменений я не вижу, как жил, так и будет жить, никакой "Новичок" ему точно не угрожает. Ксения Собчак будет на этом пиариться. Дмитрий Гудков — вот здесь будут трудности, скорее всего, он тоже будет манипулировать этим вопросом. Здесь могут быть подставные ситуации с его отравлением и покушением на него. Ольга Бузова, вероятно, будет высказываться по этому поводу, и будет использовать это для самопиара», — представила свой расклад Дарья.

Наибольшее беспокойство у Дарьи Мироновой вызвал Алексей Венедиктов, который, по ее словам, может быть отравлен. Причем со стороны его близких и очень влиятельных друзей.