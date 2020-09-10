Самые недоступные женщины по знаки зодиака

Нередко мужчины сталкиваются с женщинами, которых трудно завоевать.

Они холодные и неприступные, при этом отталкивают почти каждого ухажера. Чтобы получить расположение такой женщины, необходимо проявить максимум усилий и упорства. Астрологи представили рейтинг самых неприступных женщин по знакам зодиака.

Стрелец. На самой нижней строчке рейтинга женщины-Стрельцы. Они не будут терзать своих ухажеров, тем более если присутствует взаимная симпатия. Они обожают яркие эмоции и чувствовать себя влюбленными.

Овен. Представительницы знака тоже не будут тянуть с отношениями. Их привлекают смелые и отчаянные мужчины. Да и Овны всегда куют железо, пока оно горячо.

Дева. Переполняют эмоции Дев. Им нравится получать удовольствие от простых ухаживаний, однако они не растягивают этот период надолго.

Скорпион. Все зависит от настроя этих женщин. Они могут долго испытывать понравившегося ухажера и не подпускать к себе, а могут открыться ему уже на первом свидании.

Рак. Завоевать расположение женщины-Рака не просто. На нее могут никак не повлиять цветы и ужины в ресторанах. Однако она обязательно ответит взаимностью, если почувствует заботу и серьезность намерений.

Телец. Довольно трудно будет подобраться мужчине к женщине-Тельцу. Она привыкла подолгу присматриваться к ухажерам, не показывая при этом никаких эмоций. И только возникшая в сердце любовь подтолкнет ее сделать шаг навстречу.

Лев. Женщины-Львы привыкли сами выбирать мужчин. Их ничто не заставит посмотреть в сторону того, кто им не приятен. При этом ухажерам приходится стараться для, чтобы женщина-Лев удостоила их свои вниманием.

Весы. Могут осчастливить любого мужчину женщины-Весы, однако добиться их симпатии нелегко. Чтобы оказаться с ними рядом, придется хорошо поработать над своим внутренним миром и внешним видом.

Близнецы. Женщина-Близнец до того, как откроется мужчине, обязательно испытает на нем всю силу своего остроумия.

Водолей. Любят внимание женщины-Водолеи. Им нравится принимать ухаживания и подарки. Однако мужчинам, которые будет спешить, и откровенным хамам будет отказано сразу. Для того, чтобы завоевать ее расположение, придется не только показать свой ум, но проявить терпение.

Козерог. Требовательно присматривается к своим ухажерам женщина-Козерог. Им не льстят красивые слова и подарки. Женщины всегда видят потенциал и сразу чувствуют пустых людей.

Рыбы. Женщины-Рыбы обожают чувство влюбленности, однако не подпускают к себе мужчин даже на пушечный выстрел. При этом не стоит обольщаться мужчинам, оказавшимся рядом, ведь получив дозу романтики, они легко могут исчезнуть при намеках на серьезные отношения.