В каких неожиданных местах найдутся деньги у знаков зодиака

Всем приятно когда неожиданно можно найти деньги в тех или иных вещах.

Астролог составил более точный прогноз, где знаки зодиака могут найти деньги, и это может быть в самых неожиданных местах для них. Где вам стоит проявить внимательность?

Овен и Водолей

Овну и Водолею стоит проявить особое внимание к старым вещам в доме. Старые шкафы, антресоли, и т.д. Там возможно вы и найдете что-то ценное для вас. Не обязательно это будут деньги, это может быть и старинное украшение ваших предков. Когда вы найдете эту находку то вам решать: выгодно ее продать или оставить на память о своем роде.

Телец и Козерог

Тельцы и Козероги найдут находку в загородном доме или на даче, а может вы и живете в своем доме. Представителям этих знаков зодиака придется полазить по чердакам и сараям — там точно у вас хранится много ценных вещей, которые вы возможно принимали за хлам. Вы найдете много ценного, и приведя это все в хороший вид, в дальнейшем сможете выгодно продать.

Представителям этого знака придется хорошо порыться в своем шкафу. У вас там лежит очень много одежды, которую вы не носите, но и не выкидываете. Среди старой одежды и спрятаны ваши неожиданные деньги. Когда-то вы их положили в карман и забыли про них, и теперь самое время вам о них напомнить. Хорошо пересмотрите свою одежду, и вы найдете неплохую сумму денег.

Рак и Стрелец

Рак и Стрелец должен проявить внимательность к книгам — там точно что-то спрятано для вас. Особенное внимание уделите книгам, которые вам не нравятся, скорей всего в них вы и спрятали свою заначку.

Львам нужно внимательно смотреть под ноги. Ведь вы часто спешите и порой не замечаете, какое богатство может лежать у ваших ног. Деньги навряд ли вы найдете, а вот ювелирное украшение — точно. Будьте внимательней и вы удивитесь, сколько ценного можно найти под ногами. А как поступить вам с находкой — решать только вам.

Дева и Рыбы

Девам и Рыбам скорее повезет в летний период, ведь только тогда они найдут что-то ценное. Это произойдет на отдыхе, и не важно на сколько дней вы запланируйте поездку. Главное, чтобы вокруг вас был песок — именно там вы найдете свое сокровище, на которое даже не рассчитывали. Это могут быть и деньги, и дорогостоящий метал (например, золото).

Весы найдут свою находку дома, им не придется далеко ходить. Вам стоит лишь заглянуть в те места, где вы храните памятные для вас вещи, и там обязательно вы найдете приличную сумму денег. Вы даже и подумать не могли, что там вы когда-то спрятали свои сбережения.

Свою находку вы найдете в доме. Для вас там припрятано целое состояние. Посмотрите внимательней все углы, возможно, у вас есть тайник который сделали не вы, а прежние владельцы. Вот там они и прятали самое ценное, что у них было. Это могут быть и ценные бумаги, старинные монеты, украшения. Если вы планируете капитальный ремонт вашего жилища, то тайник вы найдете и обретете очень ценные вещи. А что с ними делать —решать только вам.