Самый гулящий знак зодиака — кто он

Астрологи уверены, что многие черты характера человек получает от звезд, светивших на небосводе в момент его рождения.

Знаки зодиака наделяют личность особыми качествами, которые отличают их от других. Одни обладают природной смелостью и харизмой, другие же более дружелюбны или хитры. Оказывается, от звезд зависит даже верность и отношения с возлюбленными.

Есть несколько знаков зодиака, которые не считают измену чем-то особенным. Для таких людей верность в отношениях не является подтверждением любви. Они могут быть идеальными друзьями и любовниками, но ждать и требовать от них верности не стоит. Астрологи назвали самый гуляющий знак зодиака среди мужчин и женщин. Кто эти люди и действительно ли они не подходят для серьезных отношений?

Самые неверные женщины

Большинство представительниц прекрасного пола являются хранительницами домашнего очага. По своей природе, женщины мало склонны к изменам и редко выбирают путь свободы. Однако даже среди них есть знаки зодиака, которые не слишком трепетно относятся к верности среди партнеров. Самыми гулящими среди них считаются Овны и Весы.

Очаровательные, активные и склонные к экспериментам, леди этого знака, всегда готовы ринуться в пучину страстей. Они пойдут на измену, если это обещает им новые впечатления. Чаще всего они гуляют от своих любимых исключительно из интереса и любопытства.

Благодаря природной осторожности и хитрости, женщины-Овны редко оказываются в центре скандалов и любовных треугольников. Они найдут множество способов скрыть адюльтер и сохранить семью.

Женщины, рожденные осенью, обладают удивительной харизмой. От природы они получили множество подарков, среди которых: уравновешенный характер, чувство справедливости, легкость в общении, быстрота ума, неистощимая фантазия. Женщины-Весы редко решаются на откровенную измену. Чаще всего они предпочитают флирт, который может быть достаточно откровенным. Спутникам будет сложно смириться с таким поведением своей возлюбленной, но изменить отношение своей второй половинки к противоположному полу они не смогут.

Виной всему — их постоянное желание быть на виду, природное очарование и легкость в общении. Женщины этого знака всегда будут в центре внимания, ведь оно им просто необходимо.

Самые неверные мужчины

Представители нескольких знаков зодиака совершенно не знают, что такое верность. Несмотря на то, что многие мужчины отрицают моногамию, гулящими назвать их сложно. Однако некоторые знаки, среди которых Близнецы, и Рыбы, постоянно ищут новые приключения, и редко могут хранить верность и проявлять искреннюю привязанность только одному партнеру.

Мужчины, рожденные под знаком Близнецы, любят и ценят личную свободу. Астрологи считают, что именно поэтому они редко становятся верными мужьями. Супружеская верность для них является условностью, которой они легко пренебрегают.

Мужчины-Близнецы редко хранят верность одному партнеру. Они готовы на измену в любой момент, ведь не считают ее чем-то особенным и помехой в любви. Из-за этой черты характера мужчины знака постоянно находятся в поиске новых впечатлений, что нередко становится причиной одиночество.

Этот знак зодиака многие астрологи называют не только самым легковесным но и самым гуляющим. Это связано с тем, что мужчины-Рыбы редко испытывают какие-либо чувства. Они способны приспосабливаться, поэтому всегда находят самый легкий путь в достижении своих целей.

Мужчины-Рыбы не считают измену предательством, ведь быстро забывают о своих обещаниях и поступках. Любовь и верность для них не представляют какой-либо ценности, поэтому они могут менять партнеров легко и без сожалений. Их эгоизм нередко становится причиной одиночества в зрелые годы.

Список самых гуляющих знаков зодиака представляет собой условный рейтинг. Следует учесть, что все люди обладают и другими индивидуальными чертами характера.

По мнению астрологов, не все люди, рожденные под вышеперечисленными знаками, готовы на измену. Однако представители некоторых из них чаще всего бывают уличены в неверности.

Даже если ваш партнер находится в списке самых гуляющих знаков зодиака, не стоит сразу разрывать отношения. Все люди имеют свой индивидуальный характер, а также моральные и этические установки.