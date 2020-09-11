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7 комнатных растений, которые держат в доме успешные люди

Говорит Уфа43 минуты назад
Фото: Говорит Уфа

Современные селекционеры смогли достичь небывалых высот в своей работе.

Сегодня растения приобретают все более разнообразные формы и краски. При этом эксперты отмечают не только эстетические свойства растений, но и магические. Многие растения способны очищать воздух, притягивать счастье и финансовый успех.

Бугенваллия. Растение способно открывать материальные потоки, оно притягивает удачу в финансовых делах. Именно поэтому его нередко можно встретить в банках и различных офисах. Считается, что можно усилить влияние растения, если положить в горшок несколько монет.

Толстянка (Денежное дерево). Считается, что растение открывает финансовые потоки, способствует успеху в профессиональной сфере. Важно, что оно способствуют достижению материального равновесия, особенно в момент цветения. В горшок к растению обычно кладут монетки, а веточки перевязывают красными лентами.

Жасмин. Данное растение символизирует любовь, взаимопонимание и уважение. Считается, что оно помогает избегать ссор. Это позволяет достичь высоких результатов в работе, в частности, в молодых коллективах.

Лимонное дерево. Бытует мнение, что перед посадкой растения, стоит раздать деньги нуждающимся. Считается, именно это активизирует достаток и удачу во всех делах.

Мята. Стоит отметить, что растение не связано с луговыми травами. Свое название оно получило благодаря аромату. Считается, что именно он способствует привлечению и удержанию в доме удачи. При этом растение используется в медицине.

Азалия. Энергетики уверены, что растение аккумулирует и активирует в доме положительную энергетику. Оно помогает снять усталость и напряжение. Достаточно полюбоваться цветком 10-15 минут, что снять раздражение и тревожность.

Бамбук комнатный. Растение способно защищать от финансовых трудностей и необдуманных решений.

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