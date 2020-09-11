Делегируйте важные задачи коллегам — финансовый гороскоп на 12 сентября

Сегодня важно разгрузить себя и немного отдохнуть от работы.

Овен ‌‌

У Овнов это исключительно удачный день для реализации творческого потенциала вашей личности. Если вы давно собирались поменять свой деловой имидж, то лучшего дня для этого не пожелаешь. Вы преуспеете в конкурентных видах деятельности типа конкурсов или кастингов. Смотрите на все творчески, стараясь найти зацепки, чтобы что-то усовершенствовать, улучшить.

Телец

Этот день более всего располагает к успеху тех Тельцов, кто имеет отношение к семейному бизнесу или работает удаленно на дому. По крайней мере, для вас будут очень важными комфортные и привычные условия работы. Другое успешное направление – усилия, направленные на благоустройство рабочего места. Вместе с тем, это не лучшее время для финансовых спекуляций и обмена валюты.

Близнецы

Для решения некоторых актуальных вопросов Близнецам может потребоваться сделать несколько важных телефонных звонков или отправиться в поездку на деловое свидание. Возможно, вас попытаются привлечь в качестве посредника к решению вопросов, не имеющих к вам прямого отношения. Тем не менее, это будет полезным для вас, поскольку так вы расширите свои деловые связи.

Рак ‌‌

Это очень продуктивный день, когда Раки смогут значительно продвинуться вперед в реализации своих планов. Возможно, вы сможете понять, что некоторые рутинные и трудозатратные дела сами собой отпадут, если использовать новые технические возможности. Смелее двигайтесь к поставленной цели и внешние обстоятельства будут сами помогать вам в этом.

Лев ‌‌

Этот день звезды советуют Львам использовать для личностного развития и совершенствования навыков работы с техническими средствами. Постарайтесь взглянуть на стоящие перед вами проблемы с иных, более широких и масштабных позиций. Успешно проходят командировки и деловая переписка. Доброжелательное отношение к людям откроет перед вами любые двери.

Дева ‌‌

Сегодняшний день у Дев складывается благополучно для урегулирования некоторых деликатных вопросов, которые нежелательно подвергать широкой огласке. Например, вы сможете добиться решения вопросов, связанных с погашением долговых обязательств перед налоговыми органами власти. Успешно пойдет работа с частными заказами.

Весы ‌‌

У Весов благоприятный день для делового сотрудничества с акционерами, в рамках компании с общим долевым участием. Принимая участие в собрании или совещании, вы сможете добиться принятия консолидированных решений, которые будут выгодными для всех в целом и лично для вас.

Скорпион

У Скорпионов благоприятный день для делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Если вы занимаете руководящую должность, то можете быть уверены в том, что подчиненные точно и в срок выполнят ваши распоряжения. Подчиненные же могут рассчитывать на понимание и поддержку со стороны начальства.

Стрелец

Это хороший день для Стрельцов представителей творческих профессий. Также звезды советуют вам принимать участие в конкурентных видах деятельности, где требуется проявить неординарный подход к решению задач. Ваша деловая репутация значительно возрастет в профессиональном сообществе.

Козерог

В этот день звезды советуют Козерогам заниматься укреплением безопасности своего бизнеса. Это хорошее время для оформления и подписания договора на страхование имущества. Также вы поступите разумно, если используете этот день для подключения своей квартиры к вневедомственной охране. В этом случае в дальнейшем вы можете спокойно жить и работать.

Водолей

У Водолеев сегодняшний день благоприятствует развитию и укреплению делового партнерского сотрудничества. В поле вашего зрения попадают интересные люди с перспективными предложениями по сотрудничеству. Можно вести переговоры и подписывать взаимовыгодные соглашения.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы смогут преуспеть в делах, если сконцентрируют внимание на выполнении текущей работы. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются доброжелательные и это немаловажный положительный фактор для успеха в делах. В целом вы почувствуете, что работа приносит вам удовольствие.