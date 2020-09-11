Нервозность и суета — гороскоп на 12 сентября

24-25 лунные сутки. Сегодня напряженные аспекты Луны в Раке заставляют беспокоиться за дом и близких, а также за все, что дорого сердцу и вызывает чувство привязанности.

При прочих равных условиях, работает принцип «своя рубашка ближе к телу». Нервозность, суета, спешка в этот день вредят, но часто имеют под собой основания. В течение дня атмосфера накалится. Уже готовые локальные очаги конфликта будут возгораться от малейшего триггера, важно не дать им разрастись. Возрастает риск аварийных ситуаций. Может требоваться срочная помощь или активная защита. Желательна осторожность в любых делах, а также в поездках.

Овен ‌‌

Для Овнов день отмечен нагнетанием семейных, супружеских и территориальных разногласий. Если он оказался рабочим, напряженность распространится на производственные дела и служебные контакты. Вектор развития событий во многом зависит от вас. Если вы сделали выбор в пользу дипломатии, все ограничится продуктивным разговором, а если в пользу агрессии, будет сделан шаг к бурной ссоре и разрушениям.

Телец

Тельцам сегодня сложно контактировать с близким окружением: попутчиками, родней, соседями. Ожидаются проблемы со связью и навигацией, осложнения при поиске сведений, транспорта, маршрута, сервиса. В атмосфере нервозности и суеты будут легко вспыхивать конфликты, общение «оживят» односторонние и взаимные претензии, критика. Не лучший день для разъездов, объяснений, мирной конструктивной переписки.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам соизмерять аппетиты с возможностями. В первую очередь, это касается денежных расходов: вы вряд ли сможете выйти за жесткие границы, очерченные налоговой ситуацией, кредитным договором или вашими личными лимитами. Чем разумнее ваши запросы, тем удачнее траты. Не стоит без острой нужды делать солидные внеплановые покупки, открывать счета и заключать новые сделки.

Рак ‌‌

В этот день Раки уязвимы для внешних атак, а порой и откровенно беззащитны перед ними. Тяжелее обычного может переноситься психологический прессинг от партнера или начальника, неудача в бизнесе, профессиональное поражение, ущемление в правах, обесценивание кем-либо ваших идеалов или авторитета, отсутствие деликатности со стороны близких. Не рекомендуется проявлять инициативу и выяснять отношения.

Лев ‌‌

Сегодня то или иное досадное обстоятельство помешает Львам действовать открыто и чувствовать себя уверенно. Возможен психологический дискомфорт, вынужденное ограничение, обострение недомогания, поломка в дороге, тайный страх или раздражение. Не стоит планировать на этот день мероприятия, в которых вы надеетесь блеснуть внешней привлекательностью - например, свидание или сценическое выступление.

Дева ‌‌

В этот день для Дев все закончится благополучно, но в ходе выполнения задуманного дела возможно всякое. Чтобы избежать неожиданностей, звезды советуют вам тщательнее готовиться к любому мероприятию и заранее заботиться о технике безопасности. Также, вам не помешает принять меры против семейных и дружеских ссор по знакомым поводам: раздражительность, как и небрежность, усилит уровень аварийности.

Весы ‌‌

Весам сегодня будет свойственна целеустремленность, которую они не станут демонстрировать без повода. Контрольным моментом станет угроза жизненно важной цели. Даже робкие, слабые и очень дипломатичные Весы в эти сутки способны отчаянно защищать то, что им дорого: свою семью, дом, национальные ценности, любимый профессиональный проект, законную часть владений или наследства, карьерные достижения.

Скорпион

Сегодня Скорпионов ждут не столько психологические или моральные, сколько технические проблемы. Возможны разногласия с попутчиками и дорожными службами, трудности при получении остро необходимой помощи в пути, при взаимодействии с иностранцами или земляками за рубежом. Многим Скорпионам будет неуютно в подчиненной роли: пассажира, ученика, подмастерья, пациента, рядового потребителя услуг.

Стрелец

Стрельцам стоит вплоть до ночи соблюдать технику безопасности (в зависимости от ситуации, техническую или психологическую). Звезды советуют удвоить аккуратность при работе со сложным оборудованием и в занятиях экстремальными видами спорта. В делах рекомендуется корректная финансовая и налоговая политика. В семье и отношениях сегодня важно избегать грубого вторжения в чужое интимное пространство.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит проявлять инициативу и активно продавливать свои взгляды в диалоге. Опасно расслабляться: несмотря на опыт и проницательность, вы можете недооценить двойное дно ситуации. Сейчас сложно вести честную игру, в ход идут хитрые маневры. Любой разлад на старой почве грозит перейти в острый конфликт. Вдвойне болезненными будут ссоры в семье и при обсуждении жилищных вопросов.

Водолей

Водолеи проведут день в тисках обстоятельств, которые могут быть и умеренно сложными, и откровенно аварийными. В любом случае, не стоит расслабляться: очень вероятно обострение ситуации и не исключены проблемы с получением помощи. Возможны критичные участки в любой работе и на любой трассе, срочные хлопоты, сильные боли, ссоры, поломки, авралы в быту. Часть бед будет вызвана суетой и спешкой.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы рискуют столкнуться с проблемами, которые вовсе не являются для них обязательными и не имеют рокового неизбежного характера. Многие из них вполне можно предотвратить, если умерить активность и не поддаваться эмоциональному импульсу. Сложнее будет с близкими, за которых вы в ответе. Необходимо позаботиться о безопасности пожилых родителей, маленьких детей и беззащитных питомцев.