Гните свою линию — любовный гороскоп на 12 сентября

Сегодня нужно отстаивать свои границы и защищать любовь перед третьими лицами.

Овен ‌‌

Если вам не удалось реализовать все свои желания в любовной сфере, не стоит смотреть на вещи пессимистично. Скорее всего, благоприятное время еще не наступило. Одинокие Овны, вместо того, чтобы безуспешно осаждать неприступную крепость, оглянитесь по сторонам.

Телец

Тельцы, откажитесь от попыток вмешательства знакомых, так как вряд ли вы полностью им во всем доверяете. Одиноким Тельцам в отношениях с потенциальным партнером стоит избегать борьбы за власть. Отдайте лидерство в его руки, это приведет вас к нужному результату.

Близнецы

Близнецам желательно следить за словами в любом сегодняшнем разговоре с объектом вашей симпатии. Скорее всего, одинокие Близнецы сегодня смогут четко понять чего они хотят от жизни и противоположного пола. Это поможет вам собраться с силами и целеустремленно идти к своей цели.

Рак ‌‌

Сегодня любимый человек может стать для вас примером успешности и вдохновить на достижения в любой сфере жизни. Свободные Раки, если вам захотелось посетить далекие края и познакомиться с новым другом, не откладывайте дело. Возможно, ваше общение перерастет в романтический союз.

Лев ‌‌

Звезды подсказывают Львам, что умение увидеть ситуацию с разных сторон принесет вашему любовному союзу больше пользы, чем желание настоять на своем любой ценой. Одиноким Львам стоит держаться подальше от людей, которые любят поучать и критиковать.

Дева ‌‌

Если вам предстоит познакомиться с новыми гранями характера второй половинки, стоит весьма осторожно высказать свое мнение. При этом постарайтесь не задеть самолюбие своей пассии. Не исключено, что в этот день одиноким Девам придется выйти за рамки запланированного.

Весы ‌‌

В общении с пассией постарайтесь говорить по существу темы и избегайте щекотливых вопросов, которые могут быть неприятны второй половинке. Одиноким Весам придется иметь дело с человеком, который может серьезно повлиять на вашу жизнь.

Скорпион

Если вы больше не в состоянии выносить рутину и монотонность, попробуйте внести разнообразие в общение с любимым человеком. Может быть, и во второй половинке разыграется фантазия. Для одиноких Скорпионов сейчас идеальное время, чтобы взять штурвал судьбы в собственные руки.

Стрелец

Сегодня Стрельцам придется признать, что в палитре любовных отношений есть множество оттенков. Постарайтесь отказаться от черно-белого восприятия своей пассии. Одиноким Стрельцам не стоит отчаиваться, если на ваши знаки внимания не отвечают взаимностью.

Козерог

Козероги, возможно, вам с вашей пассией сегодня стоит увеличить дистанцию между вами. Может быть, каждому из вас захочется побыть наедине со своими мыслями и чувствами. Одиноким Козерогам в этот день не стоит разрывать знакомство из-за несходства характеров.

Водолей

Не исключено, что сегодня в ваш романтический союз вмешаются бывшие партнеры со своими проблемами. Постарайтесь отпустить старые обиды и избавиться от неприятных воспоминаний. Одиноким Водолеям звезды советуют сделать ваши беседы с потенциальным партнером более глубокими и насыщенными.

Рыбы ‌‌

Возможно, ваше умение слушать и поддержать может вдохновить любимого человека на решение своих проблем. Сегодня действия одиноких Рыб по налаживанию личной жизни могут воспрепятствовать намерениям третьего лица. Тем не менее, уверенно продолжайте вести свою линию.