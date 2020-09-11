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Астролог: «Агрессия и аварии будут сопровождать нас два месяца»

Слово и Дело49 минут назад
Фото: depositphotos

Положение дел связано с ретроградным Марсом, который «отвечает за травмы и острые воспалительные заболевания», отметила астролог.

По ее словам, в обозначенный период люди будут больше, чем обычно, подвержены артериальному и глазному давлению, инсультам, инфарктам и мигреням.

«Сильно повышается риск рассеянности, особенно за рулем. Мы будем наблюдать большее количество аварий, чем прежде. Нужно быть максимально внимательными с огнем: с плитой, камином, посудой при готовке, чтобы избежать ожогов», — пояснила Калиновская.

Большую часть осени люди будут агрессивными и начнут вымещать злость на близких даже из-за пустяков, отметила астролог. По ее словам, особенно такое поведение будет свойственно мужчинам, которые станут ввязываться в конфликты на дорогах. В ближайшие два месяца также чаще привычного будут ломаться приборы и техника.

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