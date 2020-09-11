Что произойдет в судьбе Стрельцов этой осенью

Этой осенью Стрельцы получат возможность выдохнуть после тяжелой гонки и перевести вектор внимания с внешнего на свое внутреннее.

Это будет период стабилизации и замедления – как физического, так и эмоционального. Главным героем этой осени для Стрельцов будет планета Меркурий, которая позволит найти простые решения в трудных ситуациях, разрешить противоречия, которые не давали покоя на протяжении долгого времени. Звезды советуют Стрельцам не пренебрегать советами людей, которых они считают, возможно, недостаточно глубокими, слишком поверхностными. Именно эти люди откроют вам глаза на то, что самое нужное – всегда рядом, и не всегда надо искать истину далеко за горизонтом.

Отношения

Этой осенью Стрельцы сумеют принять то, что они не способны полностью контролировать поведение других людей. Первая половина октября принесет череду разочарований, но надо признать, что все дело лишь в ваших завышенных ожиданиях. Как романтические, так и деловые партнеры будут вести себя не так, как вам хотелось бы, а конец октября и вовсе может обернуться разрывом значимой связи. Звезды советуют не отчаиваться и философски относиться к любым перипетиям. Будет, кстати, и хороший период: в середине ноября вы получите шанс завязать приятное знакомство, которое впоследствии окажется еще и очень полезным.

Работа

Меркурий обещает Стрельцам этой осенью много новых задач, для решения которых нужны будут совершенно иные методы, чем те, к которым вы привыкли. Звезды рекомендуют заняться собственным развитием в областях, которые вы ранее считали не очень важными. Например, если вы прекрасный мастер, который испытывает проблемы с продвижением, займитесь изучением маркетинга и пиара. Идите туда, где страшнее всего, где земля еще не знакома, и осваивайте эту территорию. К началу ноября сложится ситуация, которая заставит вас сделать важный и сложный выбор. Звезды советуют полагаться только на себя и свои ощущения: скорее всего, будет иметь место некоторый конфликт интересов. Не ущемляйте свои, не превозносите чужие.

Дарья Лопушкова