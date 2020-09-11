Астролог составил рейтинг строгих матерей

Каждая мать любит своего ребенка больше всех на свете.

С первых дней жизни малыша она старается сделать все, чтобы ему было хорошо. Но потом начинается период, когда необходимо заняться воспитанием своего чада, где-то похвалить, где-то поругать. И у каждой мамы к этому делу имеется свой подход. В статье рассказывается, как воспитывают ребенка мамы, в зависимости от их знака зодиака. Хотят все контролировать

Женщины-Овны — это властные и своенравные личности. Из них получаются прекрасные руководители. И дома, и на работе они проявляют такие качества, как строгость, инициативность и стрессоустойчивость. Такая мать в состоянии справиться не только с одним ребенком, но и сразу с несколькими детьми. Она сумеет правильно организовать работу по дому и распределить обязанности.

Привыкли во всем проявлять лидерство Львы. Такая мать держит под контролем своих детей. Ее ребятишки не сидят без дела, мама всегда придумает для них какое-нибудь полезное занятие. Она считает, что дети должны направлять свою энергию в нужное русло, поэтому старается отправлять их на различные секции и кружки, и помимо этого лично занимается их развитием.

Часто проявляют излишнюю заботу о своем ребенке женщины, рожденные под знаком Девы. Они слишком переживают за свое дитя, стараются огородить его от всевозможных опасностей этого мира. А потому проявляют строгость по отношению к ребенку. Также много времени они посвящают его физическому и умственному развитию.

Излишне требовательны к своему ребенку порой бывают мамы Скорпионы. Они стремятся дать своему чаду все самое лучшее. Такой матери хочется, чтобы ее ребенок выделялся на фоне остальных, был самым эрудированным, опрятным, спортивным, воспитанным. В этом стремлении женщина-Скорпион может не заметить, как перегружает свое дитя.

«Я лучше знаю, что тебе нужно» — девиз мамы-Стрельца. Женщине-Стрельцу настолько не хочется, чтобы ребенок совершал какие-либо жизненные ошибки, что она старается максимально его контролировать. Она старается все решить за дитя и из-за этого не слышит его мнение. На этой почве между ними часто возникают конфликты.

Старается осуществлять контроль над своим ребенком незаметно мать-Козерог. Она может сделать вид, что дает ему полную свободу действий, а сама будет наблюдать со стороны за результатом. Например, не будет проверять дневник ребенка, но позвонит учителю и узнает, как обстоят дела с учебой. Такой метод дает ей понять, готов ли ребенок к самостоятельности. И если результат отрицательный, она поможет ему обрести отсутствующий навык.

У женщины-Тельца семья всегда стоит на первом месте. Она стремится наполнить дом теплом, уютом, нежностью, заботой и взаимопониманием. Мать-Телец прислушивается к своему ребенку, старается доверять ему и приучает к самостоятельности. Но иногда она все же слишком переживает за дитя и поэтому заботится о нем чуть больше, чем нужно.

Не склонна к проявлению чрезмерного контроля над ребенком мать, чей знак зодиака Рыбы. Благодаря свои философским взглядам на жизнь, она спокойно относится к тому, что ребенок может иногда получить плохую оценку в школе или разбить коленки, упав с велосипеда. Но эта мама очень старается отучить свое дитя капризничать, истерики она терпеть не может.

Приучает ребенка к самостоятельности с ранних лет мать-Весы. Она прекрасно понимает, что когда-нибудь ему придется жить отдельно от родителей, самому принимать решения, и невозможно следить за своим чадом всю жизнь. Поэтому такая мама прививает ребенку уверенность в себе, ответственность, способность мыслить логически и основные жизненные навыки.

Женщина-Рак обожает детей. Такой человек может справиться даже с целой оравой ребятишек в детском саду. Она может даже не проявлять строгость к детям, но они все равно будут ее слушаться. Эта мама будто заранее чувствует, чего хочет ее ребенок, что он задумал и что его беспокоит. В первую очередь она учит свое дитя понятиям о добре и зле, справедливости и честности.

Старается стать другом своему ребенку мать-Близнецы. Она не ругает его за каждый проступок, а пытается понять и спокойно объясняет, как нужно поступать правильно. У такой матери всегда найдется время, чтобы выслушать свое дитя и дать дельный совет. Каждый день она завоевывает доверие ребенка.

Женщина-Водолей постоянно пытается совершенствоваться во всем, и воспитание ребенка — не исключение. Ей очень хочется понять, что творится в голове этого маленького человека с первых дней его жизни. Для этого ей не лень почитать и соответствующую литературу. Мать-Водолей убеждена, что необходимо заниматься развитием ребенка каждый день.