Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижек
Ещё
ГороскопыСовместимостьСонникИменаДизайн человекаСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекКитайский гороскопСолнечный календарьГаданияПриметыГороскопы в Алисе

Ясновидящая: «Четвертый брак Макаревича — это навсегда»

WomanHit.ru41 минуту назад
Фото: WomanHit.ru

Эйнат Кляйн стала четвертой официальной женой Андрея Макаревича в декабре прошлого года.

Этому союзу не помешали ни 30-летняя разница в возрасте (Эйнат сейчас 36 лет), ни разные страны проживания. А в недавнем интервью Кляйн призналась, что не собирается получать российское гражданство. Мы решили узнать у ясновидящей и таролога Александры Харрис, как сложится этот брак и не разведет ли супругов со временем географический вопрос.

«Сейчас их отношения в процессе становления. Все, что у них есть, — это любовь друг к другу и счастливые лица. Они стараются сделать приятно друг другу и продлить моменты счастья. Несмотря на то что это четвертый брак певца, могу отметить, что он на всю оставшуюся жизнь, навсегда. Расстояния — не помеха. Любовь у них крепнет с каждым днем», — рассказала Харрис.
«Не стоит ждать, что в этой паре будут происходить какие-то прения и ссоры. Оба человека готовы к тому, чтобы жить вместе и даже на расстоянии чувствовать себя единым целым. Остается только радоваться за эту семью», — уверена Александра.
Последние новости
Экстрасенс: «Новый брак Макеевой будет счастливым и уникальным»
Экстрасенс о Михаиле Ефремове: «В тюрьме у него откроется новый дар»
3 причины, почему вы не ощущаете себя успешным
Гороскопы

Читайте также

Знаки зодиака, от которых лучше держаться подальше

4 самых хитрых знака зодиака

Самый гулящий знак зодиака — кто он