Ясновидящая: «Четвертый брак Макаревича — это навсегда»

Эйнат Кляйн стала четвертой официальной женой Андрея Макаревича в декабре прошлого года.

Этому союзу не помешали ни 30-летняя разница в возрасте (Эйнат сейчас 36 лет), ни разные страны проживания. А в недавнем интервью Кляйн призналась, что не собирается получать российское гражданство. Мы решили узнать у ясновидящей и таролога Александры Харрис, как сложится этот брак и не разведет ли супругов со временем географический вопрос.

«Сейчас их отношения в процессе становления. Все, что у них есть, — это любовь друг к другу и счастливые лица. Они стараются сделать приятно друг другу и продлить моменты счастья. Несмотря на то что это четвертый брак певца, могу отметить, что он на всю оставшуюся жизнь, навсегда. Расстояния — не помеха. Любовь у них крепнет с каждым днем», — рассказала Харрис.

«Не стоит ждать, что в этой паре будут происходить какие-то прения и ссоры. Оба человека готовы к тому, чтобы жить вместе и даже на расстоянии чувствовать себя единым целым. Остается только радоваться за эту семью», — уверена Александра.