Как связаны кличка и характер кошки

Кошка является самым популярным домашним питомцем в мире.

Дискуссии, как лучше назвать любимца бушуют на просторах интернета. Все любители животных знают, что кличка и характер очень тесно связаны между собой. В знаменитом Театре кошек Куклачева, где «работают» более 100 животных, дело поставлено на поток. Знаменитый дрессировщик обязательно старается подобрать кличку в соответствии с внешним видом или цирковым номером кошки – так комфортнее с ними работать.

Однако, обычный человек, заводя котенка впервые, часто не задумывается о том, как назвать питомца. Иногда, особенно если животное породистое, ему оставляют имя, записанное в документах от заводчика, например, Матильда, но чаще всего меняют на собственный вкус. Если котенок стоил дорого и относится к редкой породе, он может получить кличку, отражающую свое происхождение или стоимость в глазах хозяев, например: Принц или Доллар. Эзотерики не рекомендуют давать кличку, связанную с деньгами потому, что, скорее всего, вам придется на кошку много тратить: хорошо, если это будет дорогой корм или игрушки, но питомец может потребовать дорогого лечения.

Одним из самых распространенных вариантов являются «обычные» кошачьи имена: Барсик, Мурзик, Муська. А вот давать питомцу человеческие имена, типа Машка или Васька, не стоит. В эзотерике считается, что каждое имя несет в себе мощную энергетику, а для животного она будет избыточной, и оно может начать болеть или погибнуть от несчастного случая.

Часть владельцев предпочитают давать кличку животному, понаблюдав несколько дней за его поведением, и тогда она будет отражать особенности характера: Буян, Игрун или Жулик. Называя кошку подобным именем, будьте готовы к тому, что перевоспитать ее уже не удастся, поскольку кличка будет поддерживать энергетику характера.

Любители кошек считают, что безопаснее всего отражать в кличке предпочтения питомцев в еде или чем-то другом: кот, обожающий Вискас, может быть так и назван, а любитель поиграть в мяч получит имя знаменитого футболиста. Хорошим вариантом будет заложить в имя животного увлечения или область деятельности хозяина. И тогда любитель истории назовет своего кота именем исторического персонажа – Архимед, садовод-любитель – Флокс, а поклонник путешествий – Север.

Как бы вы ни назвали своего питомца, главное, чтобы вы его любили.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог