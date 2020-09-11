Самый глупый знак зодиака

Сегодня мы поговорим об умственных способностях каждого знака зодиака. Вам представлен рейтинг — от самых умных к более недальновидным представителям зодиакального круга.

12 место

Представители такого знака зодиака, как Весы берут от жизни только то, что им нужно и ничего лишнего. Они умны, рациональны, обладают хорошей памятью. Весы весьма неплохо разбираются во многих сферах деятельности, и отлично владеют навыками, которые им больше по душе. Это интересные и остроумные собеседники.

11 место

Среди Козерогов глупых людей очень мало. Они редко действуют необдуманно. В большинстве случаев они просчитывают несколько ходов наперед, что, несомненно, играет им на руку. Козероги умеют думать и делать правильные выводы. Поэтому представителей этого знака зодиака практически невозможно обвести вокруг пальца.

10 место

Одним из самых умных знаков является и Скорпион. У представителей этого знака зодиака выдающиеся способности проявляются еще с раннего детства. Но даже если в школе маленький Скорпион не учится на одни пятерки, это совсем не значит, что ему не хватает ума. Это означает лишь, что он не считает нужным уделять больше времени и внимания тому или иному предмету.

9 место

Крайне любознательный знак зодиака-Водолей. Водолеи любят познавать все новое и интересное, а потому их мозг постоянно прокачивается знаниями. Представители этого знака зодиака могут поддержать практически любую тему разговора, так как их интересует множество отраслей общественной жизни. Водолеи не бывают зациклены на чем-то одном.

8 место

Имеют потребность в постоянном саморазвитии и Девы. Но Девам не хочется узнать абсолютно все. Они четко знают, какие темы им интересны, и о чем необходимо узнать побольше. Девы любят читать книги, смотреть хорошо снятые фильмы, из которых можно вынести что-то полезное для себя. Они терпеть не могут глупых людей, потому что сами не глупы.

7 место

От природы обладают выдающими умственными способностями Львы. Львы с самого детства умеют впитывать нужную информацию и отсеивать бесполезную. А это является одним из важнейших навыков для человека. Голова Львов не забита бестолковой чушью, и они способны мыслить рационально и делать правильные выводы из ситуаций.

6 место

Овнам постоянно хочется узнать больше о притягательных и манящих вещах, которые еще до конца не изучены. Например, о космосе, недоступных местах нашей планеты или скрытых способностях человеческого организма. А вот такие вещи, как мировая классика и произведения искусства для Овнов не представляют большого интереса.

5 место

Успешно восполняют недостатки знаний в той или иной сфере такими качествами, как природная смекалка и чувство юмора. Конечно, это не самый умный знак зодиака, но и глупцами их тоже назвать нельзя. Стрельцы, скорее, стоят где-то на уровне золотой середины. Это одна из причин того, что окружающим очень комфортно общаться с ними.

4 место

По своей природе Тельцы весьма консервативны. Они не являются сторонниками изменений. Тельцам хочется жить так, как они привыкли, а различные преобразования им часто кажутся нелепыми, неудобными и бессмысленными. Они хорошо разбираются в чем-то, что было создано до них, а открытия потомков часто отторгают.

3 место

Один из водных знаков бывает не в меру мечтателен и рассеян. Сейчас речь идет о Рыбах. Из-за своей рассеянности Рыбам очень сложно сосредоточиться даже на важных для себя вещах и хорошо освоить навыки, которые пригодятся им в будущем. Им редко удается вникнуть в суть дела и сделать для себя несколько выводов, чтобы потом успешно их применять.

2 место

Обладают весьма узким кругом мышления Раки. Раки больше зациклены на работе, потребностях первой необходимости, создании семьи, и забывают о саморазвитии. Они не чувствуют потребности в изучении новых навыков, не получают удовольствия от прочтения книг с захватывающим сюжетом, редко посещают музеи, картинные галереи и театры.

1 место

Часто не под силу правильно направить свои силы и возможности Близнецам. Близнецы не любят ломать голову над чем-то сложным, даже если это сложное действительно интересно и полезно. Представители этого знака зодиака больше любят вещи, над которыми можно посмеяться, которые расслабляют, а не напрягают мозги.