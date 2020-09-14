Как номер дома и квартиры влияет на нашу судьбу

Каждый человек имеет свой особый заряд жизненной энергии, которым наполняет все пространство вокруг себя.

Не случайно, жилье и помещение, в котором люди находятся большую часть свободного времени, получает свой уникальный импульс. Оказывается, что особое значение для каждого человека имеет нумерология номера дома и квартиры, в которой он живет.

Биополе человека и энергетика его жилья создают уникальную атмосферу, влияющую на все сферы жизни. Именно поэтому очень важно понимать, как правильно расшифровать и использовать это сочетание. Эзотерики и приверженцы древнего учения фэншуй уверены, что цифра номера дома и квартиры сильно влияют на человека. Зная информацию, скрытую в этом значении, можно найти и выстроить энергетический баланс, максимально защитив себя от всех негативных факторов.

Как произвести расчеты

Нумерология представляет собой совокупность знаний, в основе которых лежит связь между числами, судьбой и характером человека. Эти параметры служат определенной памятью и источником энергии, которая сохраняется и воздействует на все сферы жизни. Согласно правилам нумерологии, номера квартиры или дома оказывают влияние на людей, проживающих в этом помещении.

Значение числа квартиры, как и номер дома, имеет особое влияние на судьбу и будущее человека. Однозначная цифра прямо говорит о том, какая энергия собрана в помещении за все годы ее существования. Двузначные или трехзначные цифры влияют как по отдельности, так и вместе. Именно поэтому следует учитывать значения всех чисел.

Код личного адреса учитывается в полном объеме, поэтому для более точного определения необходимо учитывать еще и адрес. В этом случае не только цифры, но и буквы названия улиц и города имеют свое определенное число. Для удобства расчетов можно воспользоваться специальной таблицей значений чисел с буквенным кодом.

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Правила расчета номера:

1. Сложение всех десятичных чисел до двузначной цифры.

2. Сложить две цифры до получения числа от 1 до 9.

3. Двузначные числа с повторением цифр, такие как 11, 22, 33 и подобные не сокращаются, а рассматриваются по отдельности.

Для более точного определения связи между номером дома или квартиры можно учитывать также другие параметры. Это могут быть значения даты рождения, номер личного телефона и другие цифровые коды, связанные с человеком.

Значение и расшифровка номера

В соответствии с правилами нумерологии, все числа должны быть сведены до однозначного значения. В этом случае можно будет определить характер личности и узнать влияние на нее номера квартиры или дома.

Единица

Вибрация числа подходит активным и энергичным людям. Лучше всего здесь будут себя ощущать люди творческих профессий. Комфортная обстановка способствует семейному уюту, но подходит и для одиноких людей с сильным характером.

Двойка

Жилье с этим номер идеально походит для молодоженов и людей, любящих друг друга. Число способствует общению и помогает найти компромисс. Аура цифры плохо проводит энергетику денег и не подходит для бизнесменов и финансистов.

Тройка

Нумерологи считают число «3» не очень серьезным. Оно сочетается с вечеринками и весельем, а для семьи и успешной карьеры не подходит. Влияние числа может навредить жильцам в бизнесе, потому нумерологи рекомендуют расположить внутри помещения фонтан или любой другой сосуд с движущейся водой.

Четверка

Число подходит для всех, кто предпочитает стабильность и ценит свою работу. В доме будет уютно и комфортно амбициозным и общительным людям. Для людей, любящих спокойствие и одиночество, нужно будет добавить в жизнь больше других более спокойных чисел — «2» или «6».

Пятерка

Номер благоприятный для постоянного проживания. Здесь всегда уютно и комфортно, но немного одиноко. Для гармонии следует добавить немного жизни. Для полного счастья не хватает детей или домашнего питомца.

Шестерка

Число считается самым домашним и комфортным для создания семьи. Здесь будет хорошо всем людям со спокойным характером. Если вы ждете повышения по службе и мечтаете о карьерном росте, успехе в бизнесе и денежных делах, лучше поищете жилье с другой вибрацией.

Семерка

Число имеет сильную энергию, которая подходит не всем. В этом доме или квартире не рекомендуется заниматься бизнесом или надеяться на успех в творческих вопросах. Семерка забирает силы и деньги, поэтому вы можете остаться без поддержки и помощи. Чтобы улучшить вибрацию числа, нужно будет усилить зоны помощи, денег и друзей.

Восьмерка

Самое успешное число, которое подходит для реализации бизнес-проектов и материального успеха. В доме будет комфортно жить трудолюбивым и активным людям, которые хотят добиться большего. Число идеально подходит для тех, кто хочет разбогатеть.

Девятка

Цифра не походит для меркантильных людей и тех, кто стремится добиться успеха в карьере. Число «9» гармонирует с теми, чья жизнь непосредственно связано со стремлением доставить радость другим. В доме с номером «9» будет комфортно учителям и врачам, священнослужителям и членам благотворительных организаций.

Сюда будут приходить люди, нуждающиеся в помощи и поддержке. Одиноким и малообщительным людям, а также тем, кто ищет славы и богатства, это число не походит.

Каждое число имеет свое особое значение, свойства, понятия и образы, которые оказывают определённое воздействие на жизненную вибрацию человека.

Толкования одинаковых значений с удвоенными или утроенными числами усиливаются в несколько раз.

Зная числовой код квартиры или дома, можно найти решение любых проблем, возникающих в жизни. При необходимости можно самостоятельно подобрать для себя счастливый номер.

Не все проблемы следует связывать с неудачным выбором номера квартиры. Производя расчеты, учитывайте личный код: дату рождения и другие цифровые комбинации.

Если нет возможности сменить номер, постарайтесь усилить влияние других чисел. Это можно сделать с помощью главных элементов, цветов и других предметов с сильной энергией.