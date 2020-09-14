Почему старый кошелек крадет удачу

Для привлечения удачи необходимо освободить место для живительной энергии, как объяснила специалист по фэншую, астролог Ольга Розовская.

Астролог порекомендовала избавиться от старых, поломанных и изношенных вещей. Они несут негативную энергию. Лучше избавиться от старой сломанной мебели, техники, сносившейся обуви или битой посуды.

Не стоит хранить старый бумажник, кошелек, портмоне, как предупредила астролог. Соответствующие аксессуары относятся к энергетическим вампирам, они могут спугнуть удачу и стать преградой на пути к благополучию. Эксперты рекомендуют сжигать такие вещи, но можно и просто выкидывать на помойку.

Астролог также посоветовала обратить внимание на выключатели и дверные ручки. Их лучше починить или заменить, чтобы привлечь удачу. Стоит избавиться и от старой одежды. Обычно горы изношенных вещей хранятся «на всякий случай», что в результате сказывается на материальном достатке.

Розовская отметила, что для привлечения положительной энергии стоит расстаться даже с новыми вещам, в которых вам не комфортно.