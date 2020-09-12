Обстоятельства сильнее денег — финансовый гороскоп на 13 сентября

Сегодня все будет против работы и законного заработка денег.

Овен ‌

Сегодняшний день может быть связан с финансовой удачей для тех Овнов, кто имеет отношение к спекулятивным видам деятельности. Можно делать оптовые закупки товара, особенно если вы специализируетесь на торговле модной одеждой, косметикой, парфюмерией и предметов искусства. Не исключены напряжения с вышестоящим начальством.

Телец

Сегодняшний день станет наиболее успешным для тех Тельцов, кто имеет доход от сделок с недвижимостью или от использования арендуемых помещений для ведения бизнеса. Возрастает также доходность от семейного и надомного бизнеса. В случае финансовой необходимости можете обращаться за поддержкой к близким родственникам – они всегда помогут.

Близнецы

Сегодня интеллект Близнецов может работать исключительно быстро и точно. Это положительно отразится на всех видах интеллектуальной деятельности. В частности вы преуспеете при принятии решений в торгово-закупочной деятельности, поскольку сумеете использовать благоприятную конъюнктуру с выгодой для себя.

Рак ‌‌

Сегодняшний день благоприятствует Ракам в росте доходов. Вам может сопутствовать успех в любых денежных вопросах, сулящих материальную выгоду. Например, вы сможете, наконец, продать ту вещь, которую раньше продать не удавалось. Также это хорошее время для дополнительной подработки, работы на полставки или по совместительству.

Лев ‌‌

Только от личной инициативы Львов сегодня будет зависеть успех в делах. Если вы раньше не были готовы к принятию некоторых ответственных решений, то сейчас у вас будет достаточно решимости самостоятельно двигаться вперед и добиваться успеха в этом. В первой половине дня рекомендуется заниматься вопросами планирования. Успешно проходят деловые поездки и сотрудничество.

Дева ‌

Если Девы давно собирались поговорить с работодателем о компенсации расходов на проезд к месту работы или на обеды в рабочее время, то сейчас для этого настал наилучший момент. Ваши просьбы не останутся незамеченными и будут удовлетворены в разумных пределах, если вы запланируете этот разговор на первую половину дня.

Весы ‌‌

Сегодняшний день благоприятствует тем Весам, кто работает не в одиночку, а в составе творческого коллектива. Прежде всего, это относится к работе в научно-исследовательских институтах, в конструкторских и архитектурных бюро. Составляя бизнес-план, вы сможете предвидеть развитие тенденций и угадать верное направление. Успешно проходят командировки по обмену опытом.

Скорпион

У Скорпионов это один из наиболее удачных дней для карьерного продвижения. Особенно это почувствуют руководящие работники и те, кто ожидает повышения в должности. Могут произойти важные встречи и разговоры с влиятельными людьми, от решения которых будет зависеть ваше продвижение в карьере. Возможно, это не лучший день для сдачи бухгалтерских отчетов начальству.

Стрелец

У Стрельцов, имеющих свой бизнес, это благоприятный день для командировок и поиска наиболее выгодных рынков сбыта товаров и услуг. Процветают работники туристических агентств, дизайнерских и издательских студий, преподаватели вузов, рекламные агенты и коммивояжеры. Хорошее время для урегулирования юридических споров, судебных тяжб.

Козерог

Сегодня Козерогам сопутствует удача при осуществлении финансовой деятельности. Можно открывать банковские счета и размещать там депозитные вклады под проценты. Возможно, в вашем распоряжении временно окажется крупная сумма заемных денег, которыми вы можете успешно распорядиться.

Водолей

Сила и успех Водолеев сегодня будет целиком полностью зависеть от умения подстраиваться под внешние обстоятельства и извлекать выгоду для себя лично. В этом смысле более всего преуспеют те, кто занимается выполнением индивидуальных заказов клиентов. Вместе с тем, имейте в виду, что в этот день могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели.

Рыбы ‌‌

У Рыб сегодняшний день благоприятен для выполнения текущих дел. Ориентируйте себя на выполнение той работы, которую вы выполняете традиционно, и в которой хорошо разбираетесь. Также это благоприятный день для развития сотрудничества с коллегами по трудовому коллективу. Сейчас удачный день для примирения с теми коллегами, с которыми были в напряженных отношениях.