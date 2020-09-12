От любви до ненависти — романтический гороскоп на 13 сентября

Сегодня важно проявлять гибкость, иначе отношения не спасти.

Овен ‌‌

Сегодня вам может быть непросто договориться с объектом вашей страсти о том, как следует поступить. Добиться желаемого результата вы сможете, если поймете, что задето самолюбие второй половинки. Воображение одиноких Овнов будет рисовать им весьма привлекательные картины счастья.

Телец

В личной жизни Тельцов сегодня могут возникнуть небольшие проблемы. Вы легко сможете их решить, если не будете запутывать любимого человека намеками, а прямо и открыто скажете о своих претензиях. Одинокие Тельцы с удовольствием могут принять щедрые подарки от состоятельного поклонника.

Близнецы

Возможно, сложившаяся ситуация в личной жизни покажется вам сложной, однако звезды подсказывают, что решение лежит на поверхности. В окружении одиноких Близнецов сегодня будет много разговоров и легкого флирта. Однако вряд ли вы дождетесь ясности и конкретных действий.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам стоит быть внимательнее к своим поступкам и удерживаться от спонтанности в поведении. Если вам кажется, что вы немедленно должны добиться от второй половинки каких-то действий, остановитесь и подумайте. Одинокие Раки убедятся в своей привлекательности.

Лев ‌‌

Львы, позвольте себе широкие жесты в виде крупных покупок и развлечений. Это поможет вам взбодриться и внесет свежие краски в отношения с любимым человеком. Одинокие Львы для кого-то могут стать источником творческого вдохновения и объектом влюбленности.

Дева ‌‌

Вместо того, чтобы сосредоточиться на своих мечтах об отдаленном будущем с любимым человеком, сконцентрируйтесь на настоящем. Именно здесь и сейчас вы можете найти ключи к реализации задуманного. Одиноким Девам звезды рекомендуют быть открытыми для перемен.

Весы ‌‌

В своих выводах о поведении любимого человека постарайтесь опираться на твердые факты, а не на ожидания и мечты. Для этого более внимательно наблюдайте за происходящими событиями. Одиноким Весам стоит придумать что-то новое, что поможет сблизиться с потенциальным партнером.

Скорпион

Сегодня Скорпионам предстоит испытать на себе как взвинченность и неумение держать себя в руках могут повлиять на отношения с объектом вашей симпатии. Одинокие Скорпионы, скоро ваше мнение о новом знакомом изменится или появится потребность лучше присмотреться к его поведению.

Стрелец

У Стрельцов есть отличный шанс воспользоваться своей интуицией и вовремя уйти от нежелательной ситуации в личной жизни. Планируя заранее какие-то события в налаживании личной жизни, одиноким Стрельцам желательно представить себе все возможные варианты развития ситуации.

Козерог

Некоторые Козероги в этот день окажутся во власти комплексов неполноценности. Однако любимый человек окружит вас заботой, что быстро приведет вас к исцелению. Сегодня в окружении свободных Козерогов будет достаточное количество потенциальных партнеров.

Водолей

Доброжелательный настрой любимого человека может быстро закончиться, если вы не привыкли или не умеете уступать. Сегодня как никогда важно проявить гибкость. Одинокие Водолеи в этот день могут наслаждаться реальным или виртуальным общением.

Рыбы ‌‌

Этот день может принести вам возможность внести в личную жизнь еще больше гармонии и душевного покоя. В этом случае постарайтесь реализовать его давние мечтания, для которых раньше не хватало времени. Для одиноких Рыб день может быть наполнен контактами с потенциальными партнерами.