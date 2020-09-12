Всплески гнева и страха — гороскоп на 13 сентября

25 лунные сутки. Основная часть дня пройдет напряженно: «поработают» аспекты Луны в Раке к Сатурну и Марсу.

Сохранится травмоопасность, аварийность. Вредны всплески гнева и страха. Важно сохранять бдительность, не снимать раньше времени системные меры контроля и безопасности. Нужна защита дома. Картину изменит вечерний визит Луны в Лев: проснется тяга к развлечениям, вызовут интерес вечеринки, свидания, рекламные распродажи модных новинок, мини-презентации, дегустации новых блюд. Внимание привлекут оригинальные украшения, наряды, игрушки, подарки, аксессуары для праздников, спорта и романтических мероприятий.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам опасно поддаваться деструктивным порывам: легко перейти черту, за которой ситуация уже не поддается контролю. Сброс внутреннего напряжения обернется бурей в мире внешнем, например, домашним скандалом или аварией. Важно защищать дом и близких, а не атаковать и разрушать. Вечер внезапно позитивен, он может приготовить вам сюрприз, новость, приглашение, свидание, новый повод для трат.

Телец

Сегодня итог событий для Тельцов неоднозначен. Цель будет достигнута через суету и взятие барьера. Поездка, разговор, деловая акция может закончиться драмой или усталостью, но будет и конструктив: вы что-то для себя уточните или получите ценный опыт. В конце дня вас развлечет веселая игра, свидание, спонтанное домашнее мероприятие, внеплановая покупка, оригинальный подарок или новое лакомство.

Близнецы

Утром для Близнецов работает правило «ничего лишнего». Возможно, придется отказаться от части покупок или посидеть на диете. Не стоит из-за этого огорчаться: вечером случится чудо и вы будете чем-то вознаграждены за стойкость. Остаток дня пройдет в романтичном или креативном духе, вы можете неожиданно получить комплимент, презент, любовный сюрприз, приглашение на ужин, на прогулку или вечеринку.

Рак ‌‌

Ракам сегодня важно оставаться в заданных рамках. Их может очертить ваша профессия, среда, ситуация, ваш строгий родитель, принципиальный партнер или непримиримый противник. Нарушение правил, соглашений и границ чужой территории чревато конфликтом. В конце дня вы получите больше свободы, в том числе, финансовой. Возможны подарки и сюрпризы от друзей или детей, новые покупки, необычные лакомства.

Лев ‌

Сегодня все самое приятное звезды готовят Львам на исходе дня. Это время повышенной привлекательности и игривости (особенно, для Львов-женщин и для всех Львов, рожденных в июле). Идеальный момент для вечернего свидания, любовной переписки при свете луны. Чтобы испытать незабываемые свежие ощущения вечером, днем полезно сбавить темп и уединиться, но важно при этом не поддаться временной депрессии.

Дева ‌‌

Сегодня Девы могут стать зрителями коллективной драмы и острого кризиса. Любое мероприятие грозит завершиться разочарованием, аварией, вспышкой страстей, усилением претензий. Эмоции могут зашкаливать в вашей семье, рабочей команде или в группе единомышленников. Закончить день на позитиве поможет необычное яркое вечернее событие. Вас могут отвлечь дети, хобби, новые любовные и дружеские симпатии.

Весы ‌‌

Основная часть дня для Весов неблагоприятна. Если ситуация обострилась и зашла в тупик, не стоит резко менять курс в надежде выправить положение: этим можно сделать лишь хуже, ускорить крах карьеры, потерю опоры или разрушение союза. Нежелательны и рискованные личные начинания, и партнерские инициативы. Поберегите свое обаяние и красноречие для вечера: он принесет радикальные позитивные перемены.

Скорпион

Скорпионам вплоть до вечера продолжат досаждать те или иные препятствия. Расправленные крылья их духа подрежут обстоятельства. Окажется труден или невозможен дальнейший путь. Многое будет зависеть от мастерства, помощи, технического арсенала. Вечером «звездой» может стать ваш любимый человек, ребенок, партнер или соперник. Не исключено, что вы будете лишь обслуживать чужой талант и чужие капризы.

Стрелец

Стрельцам придется ждать хорошей волны до вечера. Лучший способ избежать неприятностей утром и днем - воздержаться от инициативы, а в обязательных хлопотах соблюдать меры осторожности. В конце дня появится свобода в текущих делах, поступят приятные новости. Появится настрой делать покупки, налаживать личную жизнь, развивать дружбу и партнерство. Можно вступить в игру, совершить небольшой вояж.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам оставаться начеку вплоть до вечера (особенно, если есть угроза дому, семье. базовому проекту). Преждевременная потеря бдительности может привести к ухудшению в последний момент, когда вы уже решили, что сложности позади и гроза миновала. Важно не идти в атаку, а лишь быть готовым отразить удар. Не лучший момент для выяснения отношений. К ночи ситуация изменится.

Водолей

Водолеям не стоит мечтать о свободе, пока не доведено до конца насущное дело. Вероятна зависимость от обстановки (чужих нужд, погоды, работы сервисов), а также от состояния здоровья, от личных служебных и семейных обязательств. Остаток дня пройдет в приятной компании. Кто-то привнесет в вашу жизнь нотку романтики или креатива. Возможна новая переписка, небольшое домашнее или светское развлечение.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам вновь навязаны знакомые ограничения. Жизнь поставит рамки проявлению нежных чувств, тратам или всплеску творческих амбиций. Если вы примете их спокойно, это благой знак: вы сделали шаг к мудрости и реализму. Вам стоит слушать свой внутренний голос и не поддаваться внешним влияниям, подбивающим на бунт. Вечер предложит развлечения в чуждом или вредном вам стиле, лучше не увлекаться.