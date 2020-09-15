Какие комплексы преследуют знаков зодиака

Комплексы- это то, от чего стоит избавиться каждому человеку, так как они могут основываться не только на реальных недостатках, но и на вымышленных.

И в большинстве случаев эти недостатки являются именно надуманными. В этой статье вы узнаете, от каких комплексов чаще всего страдает каждый знак зодиака.

Комплекс нерешительности

Чаще всего от этого комплекса страдают Раки. Комплекс нерешительности заставляет их постоянно сомневаться в верности своих решений и поступков. Раки очень боятся ошибиться, они привыкли действовать проверенными методами и поэтому редко станут рисковать. Они любят советоваться с окружающими прежде чем что-либо предпринять.

Комплекс отличника

Этот комплекс чаще наблюдается у таких знаков зодиака, как Скорпион и Водолей. Они постоянно хотят быть лучшими во всем. Скорпионы и Водолеи стараются достичь успеха абсолютно в каждой сфере своей жизни, и этот успех должен обязательно быть гораздо больше, чем у окружающих. Водолеи самосовершенствуются с помощью бесконечного познания чего-то нового. Скорпионы тоже не прочь овладеть новыми знаниями и навыками, но основной упор все же делают на своих основных сферах деятельности.

Комплекс нелюбви к себе

Весы и Козероги склонны к самокритике. Они часто критикуют свою внешность, творческие способности, ум и многие другие качества. Из-за этого им кажется, что близкие люди не любят их. Весы любят слишком зацикливаться на проблеме, это и приводит их к данному комплексу. У Козерогов комплекс нелюбви к себе развивается по их вине. Это не самый общительный знак зодиака, они неосознанно отталкивают окружающих своей отстраненностью.

Комплекс вины

Комплекс вины присущ Стрельцам. У Стрельцов слишком обострено чувство справедливости. Им хочется совершать только те поступки, которые не будут причинять вреда невинному человеку, а получается это не всегда. А особенно виноватыми Стрельцы чувствуют себя, когда не смогли помочь близким людям, даже если это было невозможно.

Комплекс неполноценности

Комплекс неполноценности выражается в неуверенности в своих силах и способностях. Чаще всего он появляется у Тельцов и Дев. Когда у этих знаков зодиака не получается что-либо, они редко станут пытаться работать над этим делом дальше, чувствуя свою некомпетентность. А если Дев и Тельцов еще и раскритиковать при этом, они точно замкнутся в себе и больше за эту работу никогда не возьмутся.

Комплекс превосходства

Обладатели этого комплекса —Овны и Львы. Эти знаки зодиака считают себя лучшими если не во всем, то в большей части своих сфер деятельности точно. Они любят указать окружающим на их ошибки и недостатки, тем самым превознося себя еще выше. Виной этому служит завышенная самооценка. Комплекс превосходства ослепляет и не дает трезво оценить свои способности.

Комплекс зависимости от чужих мнений

Слишком близко к сердцу принимают чужие слова Близнецы и Рыбы. Это не только общительные, но и доверчивые знаки зодиака. Они часто болезненно реагируют на грубую критику, даже если она неконструктивна. Рыбы благодаря своей переменчивости, могут быстрее справиться с этой проблемой, чем близнецы. Близнецы любят делиться с окружающими позитивом и очень расстраиваются, если не получают взаимности.