8 способов победить осеннюю депрессию

Сейчас обращения к психологу увеличились в разы, причина всему — осенняя депрессия.

Сегодня нам бы хотелось поговорить с вами о ней и как избежать этой «психологической ловушки».

Осенняя депрессия — так специалисты называют состояние хандры, вызванное дождями, слякотью, ветрами и увядающей природой. По оценкам экспертов, каждый третий взрослый человек в России страдает депрессией! Плохое настроение, пессимистическая оценка своего настоящего и будущего, лень, постоянное ощущение усталости, пониженная работоспособность, снижение аппетита, плохой сон — все это симптомы осенней депрессии.

О какой продуктивности, о каких успехах можно говорить, если человек пребывает в состоянии прострации?

Кто предупрежден — тот вооружен! Мы предлагаем несколько советов, как бороться с осенней депрессией.

Перенесите позитив из прошлого в настоящее

Вспомните вкус своего успеха, возьмите ручку и лист бумаги и составьте перечень своих побед и достижений. Расслабитесь и мысленно вернитесь в каждый из тех дней, когда вам было легко и по настоящему хорошо! Вспомните краски тех счастливых моментов, звуки, запахи, ваше настроение, ощущения. Визуализируйте реальность, это ваш мощнейший помощник.

Поспите

Да, сон очень важный фактор в борьбе с осенней депрессией. Недосып заставляет нас быть раздраженными, удрученными лошадками, выбившимися из сил. Следите за своим графиком: ложитесь и вставайте по возможности в одно и то же время, высыпайтесь, и организм скажет вам спасибо!

Повысьте самооценку

Составьте список своих положительных качеств. Попросите своих близких, друзей, коллег рассказать вам (желательно письменно), за какие черты характера они вас уважают и любят. Отблагодарите их тем, что составьте перечень их положительных качеств (поверьте, это письмо они будут хранить очень долго).

Влюбитесь

Чувствуйте, смотрите, воспринимайте. Полюбите себя и природу вокруг. Полюбите осень и попробуйте найти положительные стороны в этом времени года. Сходите в парк, посмотрите, как красивы деревья в желто-красном наряде, послушайте, как приятно шуршат листья под ногами…

Добавьте красок

Учеными было доказано, что цвета влияют на настроение человека. Одной из причин возникновения осенней депрессии являются тускнеющие краски природы и блеклые города — мокрые и серые дома, темный асфальт, черная грязь и т. п. Станьте лучиком позитива в этом мире — наденьте яркие одежды! Поставьте пёстрые позитивные обои на рабочий стол компьютера, окружите пространство вокруг себя радужными тонами. Ваша миссия — нести цвет и улыбки!

Антидепрессант - Секс + Смех

Как известно смех, и секс стимулируют выработку большого количества эндорфинов (гормонов счастья). Именно они снимаю боль, снижают стресс, улучшаю настроение и вызывают стояние эйфории. Некоторым умельцам удается совместить секс и смех, наверное, это ведет к выбросу двойной дозы гормонов счастья. Проведите собственные эксперименты по их сочетанию.

Побудьте на природе

Ловите каждый проблеск солнечного света, используйте любую возможность побывать на свежем воздухе. В пасмурную погоду в организме вырабатывается гормон мелатонин, его избыток приводит к депрессии. Под воздействием ультрафиолетовых лучей выделение мелатонина замедляется. Добавьте света в помещениях.

Вкусно питайтесь

Питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Осень — это время, когда мы можем еще получать витамины из сезонных овощей и фруктов. Глупо упускать эту возможность… Не призываем всех разом перейти на ПП, но последить за тем, что вы едите, — это неплохая тренировка для собственных возможностей. При этом можно баловать себя вкусняшками — они тоже бывают полезными.