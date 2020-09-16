Как привлечь удачу знакам зодиака

Не каждого из нас жизнь балует случайным везением, а белые полосы часто бывают не такими широкими, как черные.

Но если знать, какие дни наиболее благоприятны для реализации важных планов, и какие символы могут помочь привлечь удачу, неприятностей в жизни станет гораздо меньше.

Животное

Каждому знаку зодиака покровительствует определенное животное. Чтобы получить от него поддержку, необязательно заводить себе, например, кабана. Достаточно прицепить к ключам брелок с изображением этого зверя или носить с собой его маленькую фигурку.

Для Овна этим животным является сокол — символ решимости, силы и победы.

Тельцу покровительствует бобр — символ непоколебимости, принципиальности и чуткости.

Покровитель Близнецов — олень. Он олицетворяет благородство, чистоту и вдохновение.

Раку привлечь удачу поможет дятел — символ целеустремленности, могущества и трудолюбия.

Для Льва помощником является лосось — символ мудрости, интуиции и магии.

Деве покровительствует медведь, олицетворяющий силу, храбрость и непредсказуемость.

Защитник весов — ворон, который символизирует долголетие, мудрость и хитрость.

Для Скорпиона покровителем является змея — символ знаний, исцеления и коварства. Стрельцам поможет привлечь удачу сова — символ мудрости, таинственности и ловкости.

Покровитель Козерогов — лебедь, олицетворяющий верность, гордость и совершенство.

Водолею покровительствует выдра — символ честности, упорности и знаний.

Для Рыб защитником будет волк — символ выносливости, наблюдательности и честности.

Планеты

Также каждому знаку зодиака соответствует определенная планета-покровитель. При рождении человека планеты оказывают влияние на его характер. А в дальнейшем с помощью них можно определить, когда лучше реализовывать намеченные цели. Достаточно лишь знать, когда планета-покровитель находится в нужном созвездии.

Меркурий покровительствует Близнецам и Девам. Близнецов Меркурий наделил активностью, коммуникабельностью и творческими способностями. А Девам преподнес такие качества, как внимательность, рассудительность и бдительность.

Венера— планета Тельцов и Весов. Тельцам от Венеры достались предприимчивость, тяга к творчеству и дружелюбие. А Весы получили в дар благоразумие, интуицию и осторожность.

Марс осуществляет поддержку таких знаков зодиака, как Овен и Скорпион. Овнам от Марса достались упорство, энергичность и расчетливость. Скорпионы же получили решительность, целеустремленность и вспыльчивость.

Юпитер— покровитель для Стрельцов и Рыб. Юпитер наделил характер стрельцов такими качествами, как непокорность, уверенность и жесткость. Рыбам же достались щедрость, романтичность и чуткость.

Сатурн— планета Козерогов и Водолеев. Козероги получили от Сатурна трудолюбие, стойкость и принципиальность. Водолеям достались в дар любопытство, здравомыслие и честность.

Львам и Ракам покровительствуют не планеты. Поддержку Львам осуществляет Солнце, которое наделило их такими качествами, как целеустремленность, лидерство и изобретательность. Покровитель Раков — Луна. Она дала своим подопечным впечатлительность, усердие и осторожность.

Камни

Помимо животных и планет для знаков зодиака существует и множество других талисманов. Одними из самых важных являются камни.

Овен— сапфир, рубин, алмаз, аметист, агат.

Телец— изумруд, малахит, агат, хризопраз, бирюза.

Близнецы— сердолик, берилл, агат, александрит, цитрин.

Рак— кошачий глаз, жемчуг, изумруд, лунный камень, топаз.

Лев— рубин, алмаз, топаз, янтарь, турмалин.

Дева— тигровый глаз, хризолит, яшма, жемчуг, авантюрин.

Весы— опал, аквамарин, лазурит, турмалин, алмаз.

Скорпион— гранат, рубин, опал, аквамарин, сапфир.

Стрелец— рубин, топаз, хризолит, сапфир, бирюза.

Козерог— малахит, опал, рубин, альмандин, оникс.

Водолей— бирюза, гранат, циркон, аквамарин, аметист.

Рыбы— гагат, жемчуг, аметист, аквамарин, опал.