6 знаков зодиака, которые способны привести мир к хаосу

От каких знаков стоит держаться подальше?

6 место

Не способны творить в мире хаос такие знаки зодиака, как Рак, Весы и Рыбы. Все они очень ценят спокойствие, гармонию и с осторожностью относятся к кардинальным изменениям в жизни. Поэтому серьезные перемены в обществе считают малополезными. К тому же, все они осознают вероятный драматический исход и постараются его не допустить. В списке от каждого знака зодиака оказалось всего лишь по четыре представителя.

5 место

Недалеко от последнего места ушли Девы и Козероги. Этим знакам зодиака очень сложно угодить. Даже если Девам и Козерогам не нравится существующая на данный момент обстановка в мире, они с большей вероятностью откажутся от серьезных изменений. Они считают, что перемены вряд ли приведут к чему-то лучшему, а вот еще больше все испортить смогут. Дев и Козерогов в списке оказалось по шесть человек.

4 место

Четвертое место в рейтинге занимает Водолей. Вообще Водолеи положительно относятся к новшествам и весомые изменения в жизни их не пугают. Но только в том случае, если эти изменения коснутся лишь их самих или хотя бы небольшого круга лиц. Многим людям глобальные преобразования они могут не понравится, а кто-то вообще очень пострадает от этого. Поэтому водолеи с осторожностью относятся к таким событиям, и в списке их оказалось всего семеро.

3 место

В тройку финалистов входят такие знаки зодиака, как Овен, Близнецы и Лев. Эти знаки очень темпераменты, и если им что-то приходится не по нраву, они будут всячески пытаться это изменить. Близнецы пытаются придерживаться более мягких способов, хоть это и не всегда получается. А вот Овны и Львы могут не обратить внимания на возможные трагические последствия. От каждого знака зодиака в списке оказалось по десять представителей.

2 место

Еще больше в списке людей, изменивших мир в худшую сторону, оказалось представителей таких знаков зодиака, как Телец и Стрелец. Эти знаки считают, что изменить что-либо к лучшему можно только радикальными методами. И если поначалу эти изменения могут показаться кому-то слишком болезненными, потом всем обязательно станет только лучше. В список Телец и Стрелец представили по двенадцать человек.

1 место

Совсем не удивительно, что главными разрушителями оказались Скорпионы. Этот знак зодиака будет идти на пролом для достижения своей цели. А если в процессе кто-то пострадает, ничего ужасного в этом нет. Когда творятся великие дела, всегда есть жертвы. Но все же, как ни странно, Скорпионы действуют из благих побуждений, считая, что кардинальные перемены многим принесут пользу. Скорпионов в списке оказалось пятнадцать человек.