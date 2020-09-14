Астрологи: «Земля очистится от коронавируса еще не скоро»

Астрологи разных стран сошлись во мнении, что справиться с инфекцией земляне смогут только в следующем году.

В 2020 нам еще придется искать способы излечения.

Индийский специалист Ашиш Мехта высказал предположение, что положительная динамика будет заметна с 24 марта. А к концу месяца удастся полностью победить коронавирус.

По словам Ачарьи Сандип Бхаргавы, астролога из ОАЭ, ситуация стабилизируется к 11 мая. К этому времени инфекция будет побеждена в большинстве стран.

Индуисткий астролог Упендра Шастри считает, что препарат, лечащий от COVID-19 ученые создадут уже в 2020 году. Однако полностью справиться с пандемией получится лишь в мае следующего года.