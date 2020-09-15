Астрологи назвали маньяков и психов в гороскопе

Для этой статьи мы узнали, под каким знаком зодиака рождены самые знаменитые люди с психическими расстройствами.

Раздвоение личности (45 человек). Выведенный рейтинг представлен ниже:

6 место: Меньше всего в этом списке оказалось Скорпионов — всего лишь один человек.

5 место: Тельцов и Козерогов тоже мало, по два человека.

4 место: По три человека представлено от Овнов, Дев и Стрельцов

3 место: Бронзовыми призерами оказались Рак, Лев и Весы- по четыре человека.

2 место: Водолеев и Рыб от первого места отделяет один человек, в списке их по шесть.

1 место: Больше всего в этом рейтинге оказалось Близнецов, их семеро.

Далее были изучены даты рождения 49-ти человек, страдающих шизофренией.

7 место: На последнем месте стоят Стрельцы — один человек в списке.

6 место: Водолеев среди страдающих шизофренией всего двое.

5 место: По три человека в списке от Овнов, Дев и Скорпионов.

4 место: Тельцы, Львы и Козероги не дошли до тройки лидеров — по четыре человека.

3 место: Рыбы занимают третье место, их в списке пятеро.

2 место: Достаточно в списке оказалось Близнецов и Раков — по шесть человек.

1 место: Лидерами стали Весы, их среди больных оказалось восемь.

Следующим будет рейтинг знаков зодиака, чаще всего страдающих аллотриофагией (ненормальными пищевыми пристрастиями, поеданием несъедобных предметов). Всего в списке было 40 человек: 8 место: В этом списке совсем не оказалось Львов.

7 место: Весы и Скорпионы — по одному представителю.

6 место: Близнецы — два человека.

5 место: Овов и Дев в списке по три человека.

4 место: Стрельцы, Козероги и Рыбы — по четыре человека.

3 место: Раков оказалось пятеро.

2 место: Тельцы — шесть человек.

1 место: Лидерами стали Водолеи, их в списке семеро.

Также мы изучили рейтинг 39-ти самых опасных маньяков мира и выяснила, кем каждый из них является гороскопу. Таким образом, выяснилось, какие знаки зодиака по статистике чаще становятся серийными убийцами.

6 место: Во всем списке ни одного маньяка не оказалось среди Овнов и Дев.

5 место: По одному представителю в рейтинге есть от Тельцов и Скорпионов.

4 место: Раков оказалось всего два человека.

3 место: Козерогов и Водолеев уже больше- по четыре человека.

2 место: Второе место занимают такие знаки зодиака, как Весы, Стрелец и Рыбы — по пять человек.

1 место: Ну а лидерами оказались Близнецы и Львы, по шесть человек от каждого представителя.