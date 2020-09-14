О характере ребенка можно судить по группе крови

Согласно одной из теорий, группа крови оказывает влияние на характер людей. В Азии, например, считают, что группа крови предопределяет таланты человека.

I группа крови. Представители данной группы целеустремленны, для них большое значение имеет признание общественности. Такие дети с интересом принимают участие в различных конкурсах и олимпиадах. Они всегда стремятся к первенству. Среди них активные и достаточно любознательные дети. Среди негативных черт можно отметить эгоизм и ревность.

II группа крови. Представители этой группы страдают перфекционизмом. Для них важно все сделать идеально, много внимания они уделяют именно мелочам. Такие дети склоны к анализу и продумыванию наперед. Им не нравятся неожиданности и различные сюрпризы. Таких детей нельзя назвать «душой компании», потому как они не заводят много друзей. При этом представители данной группы крови ценят дружбу. Они не сентиментальны, достаточно скрытны. У них завышенные требования не только к себе, но и своим окружающим.

III группа. Не могут терпеть рутину и монотонность представители данной группы. Для них характерна любознательность, которая проявляется с раннего возраста и не угасает до старости. Родителям важно научиться направлять этот поток энергии в нужное русло. В таком случае ребенок вырастет всесторонне развитым человеком, и сможет достичь огромного успеха. В школе представителям знака бывает трудно, потому как теория им скучна. Даже к решению простых задач они подходят оригинально.

IV группа. Довольно редко встречаются представители этой группы крови. У них особо развито чутье. Им присуща эмпатия и чувство прекрасного. С раннего детства они проявляют интерес к творчеству и раскрывают в себе разные таланты. Среди них много общительных детей, которые стремятся быть в центре внимания. Уже с детства они хотят изменить окружающий мир, и во взрослом возрасте добиваются успеха. Главное, чтобы родители вовремя заметили таланты ребенка и помогли ему их развить.