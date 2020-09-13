Забудьте о правилах и нормах — любовный гороскоп на 14 сентября

Сегодня стоит подогревать отношения авантюрами и импровизацией.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам, скорее всего, предстоит работа над ошибками. События этого дня могут показать, где вы допустили промахи, и какие ваши мечты относительно второй половинки являются иллюзорными. Одинокие Овны, постарайтесь принять решение исходя из перспективности отношений.

Телец

Для Тельцов сейчас идеальное время подвести некоторые итоги ваших отношений с любимым человеком. На основе этого постарайтесь продумать план будущих действий с учетом характера второй половинки. Если одинокие Тельцы сегодня окажутся в нужном месте в нужное время, то могут встретить свою любовь.

Близнецы

Не исключено, что личная жизнь, потребует от Близнецов значительных усилий. Как бы вам ни хотелось добиться успеха с первого раза, скорее всего, придется гибко маневрировать. Маловероятно, чтобы и одинокие Близнецы добились своей цели одним рывком.

Рак ‌‌

Раки сегодня могут столкнуться с проблемами, которые принесут им старшие члены семьи или ближайшие родственники. Постарайтесь проявить терпение к чужим слабостям и не накалять обстановку. В налаживании личной жизни одинокие Раки в этот день могут проявить импульсивность.

Лев ‌‌

В этот день Львы могут показаться непоколебимыми. Аргументы любимого человека вряд ли вас смогут переубедить, так как, скорее всего, будут недостаточно вескими. Астрологические влияния этого дня делают одиноких Львов более открытыми к переменам.

Дева ‌‌

Не исключено, что сегодня Дев ждут позитивные изменения в отношениях с любимым человеком. Вероятно, вы что-то улучшите или добавите, но эти приятные мелочи внесут оживление в ваш союз. Одинокие Девы в этот день могут сойтись с непохожим на себя представителем противоположного пола.

Весы ‌‌

Сегодня некоторые Весы могут иметь все основания быть недовольными своей второй половинкой. Однако постарайтесь не высказывать претензий. Вместо этого попробуйте сами исправить ошибку пассии. Одинокие Весы в этот день могут рассчитывать на любовное приключение.

Скорпион

Звезды подсказывают Скорпионам, что сегодня главное – не спешить. Вполне возможно, что для бурного развития событий нет необходимости. У одиноких Скорпионов, скорее всего, будет присутствовать внутренняя готовность к активным действиям в отношении новых знакомств.

Стрелец

Вполне вероятно, что вторая половинка может вас приятно удивить своей усилившейся чувственностью. Если любимый человек попытается увлечь вас любовной игрой, поддержите партнера. Одиноким Стрельцам судьба предоставит возможность встретиться с человеком, который сможет подарить им счастье.

Козерог

Для Козерогов этот день может стать началом важных перемен в отношениях с объектом вашей симпатии. И вполне возможно, что подтолкнут вас к ним внешние обстоятельства, а не ваши собственные желания. Одиноких Козерогов ждет спокойный и гармоничный день без ярких событий.

Водолей

Астрологические влияния этого дня могут подтолкнуть Водолеев к смене стиля общения с любимым человеком. Постарайтесь забыть о правилах и нормах, больше импровизируйте и экспериментируйте. Удачной стратегией для одиноких Водолеев может стать выжидательность.

Рыбы ‌‌

Для Рыб сегодня нюансы в любовных отношениях могут сыграть решающую роль. Постарайтесь быть внимательнее к мелочам и деталям в общении со второй половинкой. Одинокие Рыбы в отношении противоположного пола могут проявить излишнюю напористость и активность.