Выходим из зоны комфорта — гороскоп на 14 сентября

25-26 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны во Льве создают благоприятный фон для компромисса, флирта, игр и творчества.

Секстиль Луны к Меркурию поможет диалогу и сотрудничеству. День хорош для работы с изображениями, рекламными текстами, яркими эффектами, видеоматериалами, театральным реквизитом, отражающими фактурами, цветом и светом. Хорошо заниматься дизайном, украшением сцены, витрины. Вызовут повышенный интерес модные образы, бьюти-процедуры, косметические и парфюмерные линии. Подходящий момент для посещения ателье, парикмахерской, магазина одежды или украшений с целью небольшого эксперимента, обновления.

Овен ‌‌

Сегодня звезды подарят Овнам приятную новизну в делах сердечных, подскажут варианты выхода из «крутого пике», подкинут утешительный приз или яркое открытие, помогут найти оригинальное применение их талантам. При крахе традиционной карьеры, возможен реванш в сфере хобби, доход от творчества, игры или фриланса. День хорош для дизайнерского, рекламного и литературного креатива, для общения с детьми.

Телец

Для Тельцов день начнется с приятного сюрприза. Возможны прихоти у домочадцев, детей. Могут неожиданно измениться и ваши планы, обновиться вкусы в одежде, быту или питании (особенно, на фоне любовных волнений). В итоге, день грозит превратиться в творческий марафон, а дом - в поле для креатива. Активнее обычного могут обсуждаться тонкости, связанные с дизайном, интерьером, эстетикой, косметикой.

Близнецы

Сегодня Близнецам не приходится скучать, но у них возможна другая проблема: недостаток энергии и расторопности. Личные или семейные обстоятельства могут сделать вас чуть скромнее в поведении и аскетичнее в запросах, чем того требует ситуация. Не стоит пропускать удачные шансы, так как это отличный день для общения, романтики и деловой активности. При желании, все это вы вполне можете совместить.

Рак ‌‌

Ракам не стоит лишать себя радостей кулинарного эксперимента и внепланового шоппинга. И то, и другое сегодня - вид неформального времяпрепровождения, повод для творчества. А также неплохой сеанс психотерапии, если в последнее время вы много нервничали. Заодно, это день приятных сюрпризов. Возможны нестандартные траты, яркие находки в неожиданных местах, противоположные эффекты от советов друзей.

Лев ‌‌

Сегодня главный козырь и главная забота Львов - их личная привлекательность. Важная волнующая часть дня - обновки и поиски стиля. Возможна некоторая экстравагантность вкусов. Общительность не даст многим Львам принимать решения в одиночку, побудит их советоваться с людьми и сравнивать мнения. Подходящий день для посещения салона красоты, парикмахерской, магазина одежды, косметики или парфюмерии.

Дева ‌‌

Сегодня типичным Девам сложно следовать собственным привычкам и вкусам, в том числе, эстетическим. Вместо сдержанности, умеренности и консерватизма, этот день склоняет к обновлениям и поиску ярких оригинальных решений, хотя бы в мелочах. Хорошо подбирать праздничную и выходную одежду, косметику и парфюмерию, а также подарки для любимых, товары для детей, творчества, для отдыха в теплых странах.

Весы ‌‌

Сегодня Весы настроены позитивно и склонны смотреть вперед, а не назад. Новые волнующие повороты возможны в отношениях с партнерами, друзьями и объектами симпатий. Это не лучший фон для рутинных занятий и для дел, требующих концентрации. Лучше побыть в гостях, отправиться на свидание или посетить неформальное мероприятие: выставку, тусовку, презентацию. Подходящий момент для спонтанного креатива.

Скорпион

Скорпионам придется учесть, что сегодня путь к успеху лежит через внешний эффект. Взгляды привлечет все яркое, новое и модное. Для подвижек в делах будут важны общительность, приветливость и умение произвести приятное впечатление. Не стоит бояться умеренной экстравагантности, красивых жестов напоказ. Лучше не увлекаться шоппингом для личных нужд, например, не выбирать себе повседневную косметику.

Стрелец

Этот день поднимет Стрельцам настроение, позволит заняться приятной частью обязанностей и встретиться с симпатичными людьми. Ожидаются подвижки в любовных делах, творческих и других поисках, деловых и рекламных акциях. Неплохо пройдет поездка, знакомство, собеседование. Позитивны сюрпризы. Порадуют новости издалека, сообщения от друзей и пассий. Возможны удачные находки в путешествии, в гостях.

Козерог

Козерогам сегодня желательно улавливать новые социальные, эстетические, финансовые и другие тенденции - и вести себя соответствующе. Обставляя сцену событий, лучше не цепляться за традиционные декорации. Выбирая образ для личной встречи или делового визита, стоит учесть модные веяния. День может принести любовные волнения, оригинальные творческие находки, неождианные покупки, сюрпризы от детей.

Водолей

Водолеям стоит быть снисходительнее к чужим вкусам. Обстановка располагает к дипломатии, взаимной симпатии, помогает находить компромиссы. Партнеры и близкие будут ждать от вас комплиментов, подарков, советов или готовности подыграть их настрою. День подходит для посещения развлекательных мест, для переговоров, сотрудничества, флирта. В отношениях приветствуется гармония, новизна и «изюминка».

Рыбы ‌‌

День побуждает Рыб выбирать оригинальное, яркое и приятное, но не обязательно полезное. За рекламной упаковкой важно видеть суть. То, что привлекает вас сегодня в моменте, может вредить вашему здоровью или не входить в список ваших истинных нужд. Может быть пустой тратой времени флирт с коллегой или персоналом, бесполезным купленное лекарство, косметика, игрушка для ребенка или корм для питомца.