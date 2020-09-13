Тратьте деньги осторожнее — финансовый гороскоп на 14 сентября

Сегодня мошенники будут попадаться на каждом шагу.

Овен ‌‌

Если у Овнов на сегодня запланированы важные дела, то сделайте их с утра пораньше. Во второй половине дня усиливаются неблагоприятные внешние воздействия. Попробуйте не отвлекаться от дел на выяснения межличностных отношений с коллегами. Возрастает вероятность возникновения сложных запутанных ситуаций. Если у вас нет полной ясности в каком-то вопросе, то не торопитесь браться за его решение.

Телец

Сегодняшний день у Тельцов может быть связан с усилением азартного желания добиться больших финансовых успехов за короткий срок. Однако именно тут вас могут поджидать неудачи. Постарайтесь сосредоточиться на тех делах, которые вы хорошо знаете и умеете. Не следует усовершенствовать то, что и так неплохо работает.

Близнецы

Сегодняшний день у Близнецов может быть наполнен сомнениями и неопределенностью. Прежде всего, это относится к вопросам карьерного продвижения и взаимоотношений с вышестоящим руководством. Вторая проблемная тема – взаимоотношения в семье и отсутствие уверенности в том, что, в случае необходимости, вы сможете опереться на близких вам людей

Рак ‌‌

Сегодняшний день для Раков складывается нестабильно с точки зрения работы с информационными потоками. Вам может поступать много разнообразной информации, использовать которую с пользой для себя будет крайне проблематично. Торговцы могут столкнуться с обманом, мошенничеством, неисполнением обязательств. От новых знакомств пока лучше воздержаться.

Лев ‌‌

Сегодня у Львов может не быть ясности относительно того, как и куда правильнее расходовать деньги. Не поддавайтесь на эмоциональный импульс купить ту или иную вещь. Не давайте и не берите деньги взаймы. Уровень доходов сейчас может снизиться у тех, кто работает индивидуально или на сдельной оплате. Возможны задержки в получении оплаты за ранее выполненную работу.

Дева ‌‌

Сегодняшний день пройдет с осложнениями для тех Дев, чья работа связана с индивидуальным обслуживанием клиентов. Следует отметить, что вам будет сложно удерживать под контролем свои эмоции. При приеме и оформлении заказов постарайтесь более внимательно выслушивать и фиксировать пожелания клиентов. Не забывайте о том, что клиент всегда прав.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов будет соблазн сделать что-то не по правилам, а вопреки правилам. В связи с этим следует помнить о соблюдении норм закона. Если чего-то не удается добиться прямыми и открытыми методами, то лучше вообще бросить эти попытки, чем ставить под сомнение свою репутацию.

Скорпион

Сегодняшний день складывается благоприятно для тех Скорпионов, кто работает индивидуально. Наиболее предпочтительный стиль поведения – смелые и решительные действия по реализации собственных инициатив. Постарайтесь сосредоточиться на том, что вы хорошо знаете и умеете.

Стрелец

У Стрельцов сегодняшний день складывается неблагоприятно для контактов с начальством и карьерного продвижения. Если у вас и будут какие-то перемены в карьере, то, вероятно, не в сторону улучшения. Внешние обстоятельства могут часто изменяться, что затруднит выполнение плановых заданий. Используйте все имеющееся у вас свободное время для того, чтобы повысить уровень квалификации.

Козерог

В течение сегодняшнего дня деловые связи Козерогов могут проходить через испытания. Приготовьтесь к тому, что некоторые данные вам обещания так и останутся неисполненными. И сами старайтесь не нарушать обещаний. Также это не лучшее время для проведения денежных переводов. При заполнении банковских реквизитов на отправку денежных средств вы можете допустить ошибку.

Водолей

Сегодня Водолеи могут столкнуться с попытками недобросовестных людей обмануть вас. Будьте осмотрительнее при выполнении финансовых расчетов с клиентами. Не давайте никому денег в долг, даже если у вас просят небольшую сумму и на кроткий срок. Будьте внимательнее при чтении документов, которые сопровождают подписание договора.

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб неблагоприятный день для ведения переговоров и подписания соглашений о сотрудничестве. При подготовке текста итогового документа вы можете не обратить внимания на важную деталь, из-за которой весь договор перестает быть выгодным для вас. Будьте внимательнее, поскольку вероятность ошибочных действий сейчас возрастает.