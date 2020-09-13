Тратьте деньги осторожнее — финансовый гороскоп на 14 сентября

Сегодня мошенники будут попадаться на каждом шагу.
Если у Овнов на сегодня запланированы важные дела, то сделайте их с утра пораньше. Во второй половине дня усиливаются неблагоприятные внешние воздействия. Попробуйте не отвлекаться от дел на выяснения межличностных отношений с коллегами. Возрастает вероятность возникновения сложных запутанных ситуаций. Если у вас нет полной ясности в каком-то вопросе, то не торопитесь браться за его решение.
Сегодняшний день у Тельцов может быть связан с усилением азартного желания добиться больших финансовых успехов за короткий срок. Однако именно тут вас могут поджидать неудачи. Постарайтесь сосредоточиться на тех делах, которые вы хорошо знаете и умеете. Не следует усовершенствовать то, что и так неплохо работает.
Сегодняшний день у Близнецов может быть наполнен сомнениями и неопределенностью. Прежде всего, это относится к вопросам карьерного продвижения и взаимоотношений с вышестоящим руководством. Вторая проблемная тема – взаимоотношения в семье и отсутствие уверенности в том, что, в случае необходимости, вы сможете опереться на близких вам людей
Сегодняшний день для Раков складывается нестабильно с точки зрения работы с информационными потоками. Вам может поступать много разнообразной информации, использовать которую с пользой для себя будет крайне проблематично. Торговцы могут столкнуться с обманом, мошенничеством, неисполнением обязательств. От новых знакомств пока лучше воздержаться.
Сегодня у Львов может не быть ясности относительно того, как и куда правильнее расходовать деньги. Не поддавайтесь на эмоциональный импульс купить ту или иную вещь. Не давайте и не берите деньги взаймы. Уровень доходов сейчас может снизиться у тех, кто работает индивидуально или на сдельной оплате. Возможны задержки в получении оплаты за ранее выполненную работу.
Сегодняшний день пройдет с осложнениями для тех Дев, чья работа связана с индивидуальным обслуживанием клиентов. Следует отметить, что вам будет сложно удерживать под контролем свои эмоции. При приеме и оформлении заказов постарайтесь более внимательно выслушивать и фиксировать пожелания клиентов. Не забывайте о том, что клиент всегда прав.
Сегодня у Весов будет соблазн сделать что-то не по правилам, а вопреки правилам. В связи с этим следует помнить о соблюдении норм закона. Если чего-то не удается добиться прямыми и открытыми методами, то лучше вообще бросить эти попытки, чем ставить под сомнение свою репутацию.
Сегодняшний день складывается благоприятно для тех Скорпионов, кто работает индивидуально. Наиболее предпочтительный стиль поведения – смелые и решительные действия по реализации собственных инициатив. Постарайтесь сосредоточиться на том, что вы хорошо знаете и умеете.
У Стрельцов сегодняшний день складывается неблагоприятно для контактов с начальством и карьерного продвижения. Если у вас и будут какие-то перемены в карьере, то, вероятно, не в сторону улучшения. Внешние обстоятельства могут часто изменяться, что затруднит выполнение плановых заданий. Используйте все имеющееся у вас свободное время для того, чтобы повысить уровень квалификации.
В течение сегодняшнего дня деловые связи Козерогов могут проходить через испытания. Приготовьтесь к тому, что некоторые данные вам обещания так и останутся неисполненными. И сами старайтесь не нарушать обещаний. Также это не лучшее время для проведения денежных переводов. При заполнении банковских реквизитов на отправку денежных средств вы можете допустить ошибку.
Сегодня Водолеи могут столкнуться с попытками недобросовестных людей обмануть вас. Будьте осмотрительнее при выполнении финансовых расчетов с клиентами. Не давайте никому денег в долг, даже если у вас просят небольшую сумму и на кроткий срок. Будьте внимательнее при чтении документов, которые сопровождают подписание договора.
Сегодня у Рыб неблагоприятный день для ведения переговоров и подписания соглашений о сотрудничестве. При подготовке текста итогового документа вы можете не обратить внимания на важную деталь, из-за которой весь договор перестает быть выгодным для вас. Будьте внимательнее, поскольку вероятность ошибочных действий сейчас возрастает.