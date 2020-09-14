5 имен, носители которых притягивают удачу

Про отдельных людей иногда говорят, что они счастливчики, так как им во всем сопутствует удача.

Кто-то думает, что дело в карме, а кто-то считает, что просто родился под счастливой звездой. Эксперты, в свою очередь, уверены, что многое зависит от имени человек. Они назвали 5 имен, представители которых притягивают к себе удачу.

Анастасия. Обладательницы имени наделены стойким характером. Их не страшны никакие трудности. Анастасии достаточно энергичны, общительны и великодушны. К ним всегда возвращается добро, которое они отдают окружающим.

Елизавета. Достаточно властны и целеустремленны Елизаветы. Однако при это они щедры и заботливы. Они с легкостью воспринимают возникающие проблемы и без труда с ними справляются.

Иван. Считается, что у обладателей имени есть ангел хранитель. Он оберегает их от всех невзгод и притягивает успех, благодаря чему Иванам постоянно везет.

Николай. Крепким характером обладают Николаи. Они без труда находят общий язык с окружающими людьми. Николаи достигают успеха не только в карьере, но и в других сферах, так как их имя заряжено удачей.

Милана. Обладательницы имени талантливы. Они всегда находятся в поиске чего-то нового. При этом готовы прийти на помощь к каждому и поддержать в трудную минуту. Им удается построить успешную жизнь именно благодаря таким качествам.