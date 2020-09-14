5 женских имен, в жизнь которых осенью вернутся бывшие

Осень — важное время для выстраивания отношений.

Часто именно в этот период люди переосмысливают свое прошлое, желая восстановить прежние союзы. Топ из пяти женских имен, которые смогут вновь обрести былую любовь, подготовила таролог Александра Харрис.

Татьяна

Несмотря на активную деловую жизнь этой осенью, женщины с таким именем рискуют оказаться в трудной ситуации, связанной с личной жизнью. Татьяны могут сами искать возможности для пересечения с людьми из прошлого, если это касается романтических отношений. Многие обладательницы этого имени настолько разочаруются в поисках партнера, что их окутают воспоминания по былым временам. Поддаваться этому чувству не всегда стоит, необходимо подключить к решению не только сердце, но и голову.

Александра

Этой осенью многие обладательницы данного имени будут налаживать как деловую, так и личную жизнь, прикладывая для этого массу усилий. Если же бывший партнер появляется в такие моменты, это никогда не бывает кстати. Александре лучше ограничить общение с кем-то, кто давно покинул ее жизнь. По крайней мере, это не принесет никаких результатов. Бывший может подкинуть лишних трудностей, решать которые не хватит ни времени, ни сил.

Виктория

На горизонте у женщин с этим именем могут появляться бывшие партнеры. На это влияют осеннее время года и хандра, которая поглощает многих. Виктория — сильная и волевая женщина, на нее не так просто повлиять, что-то внушить или завлечь обманным способом. Виктория чаще всего чувствует неискренность, поэтому снова обременять себя старыми отношениями — далеко не предел ее мечтаний. Она всегда оставляет яркий след в сердце мужчины, с которым вступает в отношения, поэтому в течение этой осени таких прецедентов может быть довольно много.

Софья

Динамичная и богатая на события осень будет для Софьи. Обладательницы этого имени могут не успеть переварить все ситуации, которые будут происходить с ними в ближайшем будущем. Велик риск наступить на те же грабли, поскольку это решение изначально может показаться хорошей идеей. Из-за большого количества событий женщины с этим именем могут захотеть чего-нибудь привычного, чтобы не напрягаться, чего-то знакомого и не пугающего. Конечно, в такие моменты всегда появляется возможность заново начать изжившие себя отношения. Делать это или нет — личный выбор каждой, но, как показывает практика, такие истории редко заканчиваются хеппи-эндом.

Валерия

Ситуация, в которой к Валерии возвращается бывший, не является для нее сюрпризом. Женщины с именем Валерия осенью будут, скорее, воспринимать отношения как игру, а не как союз на долгую перспективу. Конечно, по этой причине возможно возобновление контактов с бывшими партнерами. Для Валерии такое поведение не предвещает негативных последствий, поэтому она вполне может использовать это в свою пользу, если того потребует ситуация.