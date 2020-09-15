Идеальный партнер уже рядом — любовный гороскоп на 16 сентября

Можете завершать поиски — любовь всей вашей жизни уже с вами.

Овен ‌‌

В этот день отношения Овнов со второй половинкой, скорее всего, не будут отличаться особой душевностью. Причиной этого послужат ранее возникшие поводы для эмоционального охлаждения. Одинокие Овны могут решить, что их желание наладить личную жизнь немного снизило свою остроту.

Телец

Сегодня Тельцам стоит быть особенно внимательным к действиям ближайшего окружения. Возможно вмешательство форс-мажорных обстоятельств в вашу личную жизнь. Одинокие Тельцы могут познакомиться с иностранным или иногородним потенциальным партнером.

Близнецы

У некоторых Близнецов отношения с любимым человеком могут быть довольно прохладными. Возможно, вы узнаете о своей пассии нечто, что сильно ухудшит ваше мнение о ней. Звезды советуют одиноким Близнецам чувства и эмоции взять под строгий контроль.

Рак ‌‌

Для Раков этот день может стать началом кардинальных изменений в личной жизни. Любимый человек по достоинству оценит ваши старания и поддержит инициативы. Для одиноких Раков этот день также может стать переломным в их судьбе. От вас потребуется умение открыться новому опыту и довериться событиям.

Лев ‌‌

У Львов сегодня взаимопонимание с любимым человеком, скорее всего, начнет медленно, но верно улучшаться. Обстоятельства, из-за которых отношения были испорчены, уже ушли из жизни. Одиноких Львов порадуют знаки внимания со стороны противоположного пола.

Дева ‌‌

Не исключено, что личная жизнь многих Дев будет отмечена тенденцией к благоприятным изменениям. Время разочарований и конфликтных ситуаций осталось позади. Одинокие Девы сегодня могут получить приятные результаты когда-то совершенных усилий в адрес потенциального партнера.

Весы ‌‌

Текущее положение планет говорит, что Весы могут вздохнуть с облегчением. Отношения с любимым человеком, скорее всего, заиграют новыми красками, чистыми и свежими. Одиноким Весам астрологические влияния могут подарить надежду на взаимность чувств.

Скорпион

Не исключено, что у вас скопился целый груз проблем в любовной сфере. И если вы раньше с тревогой смотрели на недоразумения со второй половинкой, то теперь пришло время объявить им решительную борьбу. Волна позитивных изменений будет способствовать улучшению самочувствия одиноких Скорпионов.

Стрелец

Личная жизнь Стрельцов может не дать особых поводов для радости. Скорее всего, вы почувствуете усталость от повседневной рутины и на короткое время решите оставить вторую половинку. Сегодня планировать свои дела по устройству личной жизни одиноким Стрельцам не рекомендуется.

Козерог

Звезды подсказывают, что задача Козерогов в этот день – создать условия для достижения гармонии и понимания в отношениях с любимым человеком. Одинокие Козероги могут придти к пониманию, что прежде чем налаживать личную жизнь стоит разобраться в себе.

Водолей

Усиление авторитета в глазах любимого человека неожиданно может привести Водолеев и к увеличению степени ответственности. Вы можете столкнуться с ситуацией, когда придется взять на себя весь груз общих забот. Одинокие Водолеи, предусмотрительность поможет избежать возможных разочарований.

Рыбы ‌‌

Если вы постараетесь уделить свое внимание мелочам в отношениях с объектом вашей симпатии, то рано или поздно почувствуете себя победителем. Возможно, одинокие Рыбы в этот день могут испытать нерешительность и колебания. Однако звезды советуют вам действовать смелее и увереннее.