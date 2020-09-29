Какие любовные обряды соблюдали наши предки

В отличие от наших дней интимная встреча для наших предков была не просто продолжением свидания, а настоящим событием, к которому готовились загодя.

Подобные мероприятия были окружены множеством ритуалов и поверий, многие из которых для нас кажутся неприемлемыми. Почему так было принято во времена стародавние, рассказывает сексолог Виталий Азуров.

В общественном сознании традиционно укоренилось убеждение, что женщина не должна до свадьбы иметь большое количество партнеров, в идеале – и вовсе быть девственницей. Узнай об этом жители Древнего Тибета или Индонезии, они бы долго смеялись. Взять в жены девушку, не искушенную в любовных ласках, в этих племенах практически позор.

«Наш мир многокультурен: те традиции и обычаи, которые для нас норма, очень необычны в понимании жителей с другого материка, например. И наоборот, – рассказывает Виталий Азуров, – сегодня, конечно, благодаря процессам глобализации так или иначе мы все приходим к более общим нормам. А вот раньше каждый народ развивался по своим обычаям, некоторые из которых были просто шокирующими, на наш взгляд».

На Тибете девушке, мечтающей о завидном женихе, приходилось изрядно постараться до свадьбы и сменить не менее двух десятков кавалеров. Считалось, что такая невеста точно будет знать, как доставить удовольствие своему мужу. Шансы на получение самого богатого и красивого жениха были у той, которая умудрялась, ко всему прочему, провести ночь с чужеземцем. Так как племена на Тибете жили в сложных условиях, добраться до них было непросто. Поэтому любой путешественник становился просто даром богов. Доходило даже до драк между красавицами, мечтающими повысить свой статус. Известны случаи, описываемые еще путешественником Марко Поло, когда бедолаги-мужчины не выживали после столь соблазнительного, но активного террора.

Традиции чрезмерного гостеприимства дам были и у народов в поселениях Камчатки. Раньше особой честью для хозяина дома считалась ночь, проведенная гостем с его женой. Задачей дамы было всеми способами обольстить путешественника. Ну а если после такого радушного приема женщине удавалось еще и забеременеть – в деревне начинался настоящий праздник, который отмечали всем миром. Скорее всего, местные жители о законах генетики не знали ничего, но на уровне инстинктов понимали, что свежая кровь просто необходима для выживания их народа.

В Европе и России большая часть семей моногамны. То есть когда два любящих человека встретились, то они решили прожить вместе в верности друг другу оставшиеся годы. Есть, конечно, малочисленные народы, скажем на Северном Кавказе, где считается нормальным мужчине иметь нескольких жен сразу, но это скорее исключение, чем правило. А вот в Древнем мире в некоторых племенах и вовсе такого понятия, как верность, практически не существовало.

«Верность единственному партнеру могут позволить себе только люди из обществ, перед которыми не стоит задача выжить, – говорит Виталий Азуров. – Раньше считалось, что провести всю жизнь с одним мужчиной или женщиной – значит допустить вымирание своего рода. Отсутствие новых генов приводит к увеличивающемуся числу мутаций в дальнейшем потомстве».

Выходили из этого положения по-разному.

В Индонезии существовал праздник «Пон» (кстати, есть сведения, что в некоторых племенах его проводят до сих пор). Мероприятие, на которое собираются мужчины и женщины из всех поселений, проводится семь раз в год. Все участники собираются на острове Ява и после ритуальных танцев должны провести ночь с неизвестным партнером. Считается, что эта церемония привлекает удачу и счастье. А вот если феноменально повезло и вы в течение года все семь раз предавались любовным утехам с одним и тем же партнером – считайте, богиня удачи поцеловала вас в макушку. Теперь точно все дела в семейной жизни будут идти как по маслу.

Похожая традиция была и у индийского племени Мурия. Раз в год его члены со всех деревень собирались на праздник «готул». После песен и плясок под отблески костра мужчины выбирали понравившихся им дам и также вступали с ними в интимные отношения. Вот только после таких танцев дети не планировались, поэтому девушки заранее пили специальный контрацептивный напиток на основе трав. Если же снадобье не срабатывало и спустя 9 месяцев появлялся ребенок, воспитывали его всей деревней, найти отца было задачей невыполнимой.

Необычный ритуал, также подразумевающий ночь любви с незнакомцем, существовал и в древней Ассирии. У жителей Вавилона был распространен культ богини любви Афродиты, или, как ее еще называли – Иштар. В роскошных храмах каждая жительница страны должна была совершить персональное «жертвоприношение». Девушка, достигшая половой зрелости, приходила в святилище, где садилась в уголке. Любой мужчина, которому она понравилась, обладал правом провести ночь с незнакомкой. Достаточно было только вложить ей в ладонь монетку. Считалось, что этот ритуал дарует милость богини. Каждая, независимо от происхождения, царственных кровей или простолюдинка, обязана была однажды пройти такую процедуру. Однако если красивых женщин разбирали сразу, то вот дурнушкам приходилось буквально жить в храме месяцами, чтобы дождаться того, кто осчастливит их милостью богини.

Если праздники любви, на которых можно было соблазнить на ночь незнакомку, устраивались всего семь раз в году, то что же было делать в остальное время, когда так хочется ласки, а жены пока не предвидится? Конечно, пользоваться услугами женщин «с низкой социальной ответственностью». Во многих городах Древнего мира девушки, торгующие своим телом, были явлением обыденным.

«Одним из ярких примеров был Древний Рим, – делает исторический обзор Виталий Азуров. – Некоторые девушки из числа рабынь были вынуждены записываться в блудницы по воле хозяина. Ну а ряд девушек и женщин решались на такой способ заработка сами. Чтобы стать жрицей любви, достаточно было прийти к специальному чиновнику и заявить о своем желании. После чего имя девушки вписывали в особую книгу, ей выдавали особое прозвище, под которым она и должна была работать. Кстати, к принудительной продажности, по закону Августа, приговаривались жены, уличенные в измене супругу. Как правило все любовные утехи проходили в специальных домах, числящихся на бюджете у властей города. А сами девушки обязаны были платить налоги в городскую казну со своей «трудовой деятельности». Кстати, у жриц любви был и свой профессиональный праздник – «Виналии», отмечался он раз в год, 23 апреля, у Коллинских ворот».

В древние времена об анатомии человека мало что было известно. А уж вопрос о том, как получаются дети, и вовсе был загадкой. Некоторые племена на полном серьезе считали, что дети живут в определенных фруктах: стоит съесть – сразу забеременеешь. Конечно, со временем связь между занятием любовью и появлением детей все-таки установили. Но вот как предотвратить процесс, не знали. Далеко не все готовы были нянчить малышей после одной-двух страстных ночей, тем более если они были проведены с незнакомцем. Вот и придумывали местные знахари очень необычные способы контрацепции.

«О том, что любовью можно заниматься не только для продолжения рода, но и для того, чтобы получить удовольствие, конечно, наши предки догадались сразу. Но вот методы контрацепции знахари тех времен использовали очень и очень странные, – делится Виталий Азуров. – Так, например, в Египте женщины пили коктейль из навоза крокодила, перемешанного с медом и солью. Некоторые считали, что спасет от нежелательной беременности замоченный в воде ворс или хлопок, вставленный в нужное место. Считалось, что ткань создаст защитный барьер для проникновения семени. А вот в Древнем Риме дамы пили отвар из сильфия – растения, близкого к укропу. Однако во времена правления императора Нерона эта культура благодаря своей мега-популярности исчезла с лица Земли. Пришлось перейти к радикальным методам. Так, Аристотель рекомендовал после полового акта мыться маслом кедра, свинцовой мазью или ладаном, смешанным с толчеными оливками, а в Древней Греции врач Диоскорид советовал специальные свечи, состоящие из мяты и меда».

Как известно, все эти способы не давали даже 50 процентов защиты от нежелательной беременности. Поэтому в ход пошла «тяжелая артиллерия»: в Китае, Египте, Греции женщины пили жидкую ртуть, свинец или мышьяк. Эти ядовитые вещества убивали не только плод, но и приводили к почечной и легочной недостаточности и повреждению мозга. Поэтому утехи для многих девушек становилась в буквальном смысле роковыми, выжить после которых удавалось не всем.