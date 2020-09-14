Время покорять и влюблять — гороскоп на 15 сентября

26-27 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве поддерживает ровный уровень деловой и физической активности, игрового и спортивного азарта.

Может вновь пригодиться старый инструмент, оборудование, снаряжение. Хорошо направить силы на рекламные, тренировочные и творческие задачи, отработку технических и игровых навыков, скорости, ловкости, развитие реакций у детей. Неуместна пассивность в делах сердечных (стоит выполнить обещание, данное объекту любви). День удачен для работников служб доставки, технических сервисов, игровых площадок, танцевальных студий, фитнес-клубов. Любые дела лучше не затягивать до позднего вечера.

Овен ‌‌

Овны сегодня полны энергии, спортивны и предприимчивы. Даже те Овны, которые не отличаются крепким здоровьем, не откажутся от активного образа жизни, захотят принять участие в игре, продвинуть свой бизнес или творческий проект, проявить инициативу в любви. Насколько в действительности вынослив ваш организм, станет ясно ближе к ночи: если вы превысили свой предел нагрузок, обострятся недомогания.

Телец

Этот день дает Тельцам энергию для домашних дел, творчества, игр с детьми, любовных приключений, а также для любых занятий, связанных с повышенной физической активностью. Если ваш креативный импульс окажется сильным, вы будете готовы трудиться вплоть до ночи, не щадя себя. Звезды предупреждают, что к ночи такая увлеченность может обернуться сильной усталостью, и советуют рассчитывать свои силы.

Близнецы

Обстановка этого дня дает Близнецам простор для маневра, помогает оставаться энергичными и поспевать за быстрым ритмом жизни. Будет несложно найти техническую поддержку, заказать экспресс-доставку. День хорош для разъездов (но к ночи вам стоит вернуться домой или «на базу»), а также для спортивных и водительских тренировок, отработки оригинальных специфических навыков, оперативных деловых встреч.

Рак ‌‌

Сегодня звезды настраивают Раков на деловитый и чуть авантюрный лад. В любом случае, в этот день уместна какая-то активность, не стоит подавлять свои креативные импульсы. Можно позволить себе смелый ход в сфере, связанной с профессией, заработком, бизнесом: вполне возможно, что на сегодняшней волне он сработает. Также, не стоит ограничивать творчество детей, запрещать им веселье и подвижные игры.

Лев ‌‌

Сегодня Львы в хорошей деловой и физической форме, нуждаются в динамике, разминке. По возможности, звезды советуют вам не сидеть на месте, найти время для прогулки, тренировки, короткой поездки, для утренней или вечерней пробежки. Не стоит откладывать мелкие дела, требующие от вас находчивости и активности: уже завтра удачный момент для маневра или броска будет упущен, придется ждать следующего.

Дева ‌‌

Сегодня Девы могут чувствовать себя не слишком уютно в атмосфере всеобщей активности, теряться на ярком фоне. Чтобы вас заметили и не забыли, придется прилагать дополнительные усилия. Это хороший день для интенсивной тайной деятельности, но будет лучше воздержаться от энергичных внешних начинаний и эффектных публичных инициатив: впоследствии вам будет трудно выдерживать заявленный стиль и темп.

Весы ‌‌

Сегодня Весы неплохо чувствуют себя на волне коллективной энергии и удачно от нее подпитываются. Звезды уточняют, что в этом нет никакой мистики и секрет успеха предельно прост: вы общительны и обаятельны, многие не прочь с вами сотрудничать, флиртовать или дружить. Этот день хорош для спортивных, игровых, рекламных и других активных акций, но вам не стоит затягивать свое участие в них до ночи.

Скорпион

Сегодня достижение цели для Скорпионов затруднено, если они ленивы или робки. Важно не стесняться демонстрировать нужным людям свои таланты, работы, варианты услуг. Звезды советуют постараться и показать все, на что вы способны. Не стоит сдаваться раньше времени в случае заминки: если до этого вы усердно работали, у вас есть шанс и не исключено, что именно последний бросок окажется эффективным.

Стрелец

Стрельцов день приглашает к активному образу жизни. Можно сделать рывок в игре, в поездке или в исследовании. Обстоятельства будут подпитывать ваше вдохновение. Не исключено, что у вас появится второе дыхание и новый интерес к уже знакомой теме. Если при этом впереди обозначился тупик, не стоит ни ставить на идее крест, ни биться в закрытые двери прямо сегодня: время для продолжения еще будет.

Козерог

Сегодня Козероги смогут найти выход своей творческой активности (а если настроение у них неважное, то раздражению, гневу). Найденным каналом стоит пользоваться незамедлительно, так как импульс будет нетипичным для вас и уже завтра иссякнет. Пока не настал вечер, вы можете дать ход своей креативной жилке, рискнуть и сделать что-то не так, как всегда, но вам лучше не оставлять такие дела на завтра.

Водолей

Водолеям звезды советуют использовать этот день для сотрудничества. Сегодня многое можно сделать на волне взаимной любви и симпатии. Пробуждается интерес к забытым старым делам, с перспективой вдохнуть в них вторую жизнь. Знакомое совместное занятие с элементами творчества способно вновь сплотить деловых партнеров, супругов, соседей, детей и родителей, творческих единомышленников, друзей по игре.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам выбирать активные занятия, подразумевающие творческий, бодрый и веселый настрой. Благоприятно подействуют элементы игры и состязания, нотки спортивного азарта. Хорошо проводить репетиции и тренировки, заниматься творческой частью ремонтных работ, отработкой забытых навыков и реакций, дрессировкой питомцев, лечебной гимнастикой, коррекционными упражнениями с детьми.