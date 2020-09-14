Ищите выгоду во всем — финансовый гороскоп на 15 сентября

Сегодня деньги могут прийти с любой стороны, стоит только заметить эти «каналы».

Овен ‌‌

В этот день звезды советуют Овнам воздерживаться от планирования важных деловых встреч. В последний момент может выясниться, что человек, с которым запланирована встреча, не готов вступать с вами в деловое взаимодействие. Не следует торопиться при подготовке отчетов, оформлении документов. Вместе с тем, это благоприятный день для покупок по кредитной карте.

Телец

Сегодня удача сопутствует Тельцам в развитии и укреплении деловых партнерских отношений. Также это хороший день для проведения рекламных мероприятий по привлечению клиентов к вашим товарам и услугам. Вместе с тем, это не исключает некоторого напряжения в финансовых вопросах. Особенно это касается оборотных средств, которых может оказаться недостаточно.

Близнецы

В этот день Близнецы будут склонны к проявлению инициативы, которую от вас никто не ожидает и которая вряд ли получит одобрение со стороны близких вам людей. Вместе с тем, это благоприятный день для выстраивания конструктивных отношений с коллегами по трудовому коллективу.

Рак ‌‌

Сегодня усиливаются таланты и способности Раков в решении тех вопросов, которые требуют неординарного подхода. Если вы будете действовать активно и даже в чем-то авантюристично, то можете рассчитывать на удачу. У торговцев хороший день для одноразового бизнеса, типа покупки и перепродажи оптовой партии товара.

Лев ‌‌

Сегодня у Львов не лучший день для построения грандиозных планов, касающихся дальнейшего развития вашего бизнеса. Не следует отрываться от земли и строить прожекты в то время, когда у вас много незавершенных дел, которые требуют своего решения. Преуспевают работники коммунальных и городских служб, а также строители.

Дева ‌‌

У Дев сегодняшний день важен с точки зрения выстраивания правильного отношения к вышестоящему начальству и принятию его позиции, как руководства к действию. Возможно, какие-то решения начальства будут вызывать у вас несогласие. Вы вполне преуспеете в интеллектуальных видах деятельности, требующих быстроты реакции и анализа ситуации.

Весы ‌‌

Сегодняшний день складывается благоприятно для тех Весов, чья работа предполагает в основном физический труд. Вы сможете повысить уровень профессионального мастерства и, за счет этого, ваши доходы тоже вырастут. Успешно идет работа с использованием машин, техники, механизмов, металлических инструментов. Физических сил у вас будет достаточно, чтобы выдержать высокий темп работы.

Скорпион

Сегодняшний день благоприятствует смелому и инициативному поведению Скорпионов. Возможно, вам потребуется отстаивать свою точку зрения и вести трудный диалог. Тем не менее, «не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под вас». Не сомневайтесь в собственной правоте и помните: все, что вы сейчас делаете – правильно!

Стрелец

В этот день Стрельцам, возможно, придется столкнуться с нарушениями договорных обязательств, и вам будет сложно как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. Внешние обстоятельства будут переменчивыми, и вы можете сталкиваться с препятствиями на своем пути. Также, старайтесь не афишировать открыто свои намерения, и тогда вам никто не сможет помешать.

Козерог

У Козерогов сегодня удачный день для использования новинок техники и информационных технологий для ускорения выполнения своей работы. В жизни всегда есть место творчеству, а сегодня – в особенности. Используйте не только свои технические познания, но и активнее советуйтесь, обменивайтесь опытом со знающими людьми, единомышленниками.

Водолей

Это благоприятный день для Водолеев, занимающих руководящие должности. Сейчас ситуация требует от вас смелых и решительных действий. Возможно, для повышения эффективности и управляемости вам потребуется сделать кадровые перестановки. Также это хорошее время для избавления от всего того, что устарело и перестало приносить вам прибыль.

Рыбы ‌‌

Сегодняшний день благоприятен для маркетинговых исследований и командировок, с целью поиска выгодных рынков. Ваша деловая репутация укрепится благодаря тому, что вы сможете продемонстрировать глубину своих профессиональных познаний. Действуя строго по правилам, вы сумеете добиться позитивного результата.