Препятствия не помешают чувствам — любовный гороскоп на 15 сентября

Наслаждайтесь отношениями, не думая об обстоятельствах.

Овен ‌‌

Личная жизнь Овнов в этот день может быть подчинена внешним обстоятельствам и воле других людей. Впрочем, вам это не помешает отстаивать интересы вашей пары, но, скорее всего, придется приложить немало усилий. Одинокие Овны сегодня могут быть настроены нерешительно и избегать лишних контактов.

Телец

Не исключено, что сегодня вы можете несколько преувеличивать недостатки любимого человека и преуменьшать свою роль в вашем любовном союзе. Одиноким Тельцам представится возможность восстановить недавно разорванные романтические отношения.

Близнецы

Для Близнецов причиной проблем в любовном союзе в этот день может стать потакание собственным желаниям и неумение учитывать потребности второй половинки. Одинокие Близнецы в этот день смотрят на устройство личной жизни с необычайной прозорливостью.

Рак ‌‌

Невыясненные вопросы и неясные перспективы вашего союза могут стать причиной эмоционального напряжения между вами и второй половинкой. Дайте время любимому человеку разобраться в самом себе. Одинокие Раки могут завязать весьма перспективное виртуальное знакомство.

Лев ‌‌

Любовные хлопоты Львов в этот день приобретут приятный характер, так как напрямую связаны с новым витком в отношениях с объектом вашей страсти. Одиноким Львам расположение небесных светил может подарить встречу, рассчитанную на долговременные и стабильные отношения.

Дева ‌‌

Некоторых Дев астрологические влияния этого дня могут поставить перед необходимостью расстаться с партнером. Будет ли эта разлука временной или ваши пути разойдутся навсегда - зависит от настроя вас обоих. Одиноким Девам день может принести сближение с потенциальным партнером.

Весы ‌‌

С точки зрения личных отношений этот день может стать для Весов временем неожиданностей. Возможно, ваш любимый человек подтолкнет вас к тому, чтобы взглянуть на привычные вещи под новым углом зрения. Одиноким Весам не стоит делать паузу в общении с потенциальным партнером.

Скорпион

В любовной жизни Скорпионов сегодня намечаются крупные изменения. От того сможете вы понять и договориться друг с другом, скорее всего, зависит будущее вашего союза. Для того, чтобы новое знакомство имело счастливое продолжение, одиноким Скорпионам желательно быть более доверчивыми.

Стрелец

Сегодня постарайтесь воспользоваться мудрым советом любимого человека, и, скорее всего, вы с легкостью решите ряд проблем. Помимо этой победы вас порадует возросшая доверительность между вами. Одиноким Стрельцам сегодня не стоит рисковать и, тем более, идти на авантюры.

Козерог

Если недоразумение между вами приобрело затяжной характер, сегодня идеальное время, чтобы в нем разобраться. Одинокие Козероги в этот день могут продвигаться к цели значительно быстрее. Особенно успешными будут контакты, если вы будете в курсе ближайших планов потенциального избранника.

Водолей

Совместное путешествие могут сделать ваши отношения гораздо крепче. Поэтому постарайтесь не откладывать планирование поездки. Одиноким Водолеям звезды приготовили вам целый ряд знакомств с потенциальными партнерами, среди которых может быть встреча со второй половинкой.

Рыбы ‌‌

Рыбы сегодня могут находиться в некотором волнении и тревоге. Однако звезды подсказывают, что эти переживания, скорее всего, беспричинны. Продвижение к цели одиноких Рыб нельзя назвать слишком быстрым. Достичь ее вам помешают постоянно возникающие препятствия.