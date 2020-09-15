Однолюбы по знаку зодиака

Странная штука любовь: сегодня она есть, завтра её нет. С кем не бывает, правда? Мы нашли самых верных знаков зодиака, которые любит одежды и на всю жизнь.

Открывает этот топ очень неожиданный для всех знак – Скорпион. Согласитесь, вы и представить не могли, что Скорпионов можно назвать верными, а главное любящими? Но, хотим заверить, что представителей этого знака недооценивают, и во многом принижают, что касается настоящих чувств. На самом деле, эти люди готовы на настоящую, искреннюю любовь, причем единственную и несменяемую.

Многие желают видеть рядом с собой этот знак, а поддаётся он далеко не всем, поэтому слухи, которые распространяют обиженные, делают им репутацию ловеласов и изменщиков. На самом деле Скорпионы гораздо проще относятся к жизни, и, влюбившись, остепеняются. Прекращаются поиски, сворачиваются удочки, Скорпионы находят своё счастье в одном человеке, только критерий этому счастью – достойный человек.

Порой они просто не могут впихнуть в своё занятое сердце ещё одного человека. Обычно, если отношения стабильные, позитивные, Львы не будут искать замену или развлечение на стороне, потому что уже полностью заполнили себя любовью к одному человеку.

Если отношения далеко не для подражания, Львы всё же будут пытаться сделать на зло, чтобы спровоцировать ревность, или пытаться отстраниться от своей же любви, но это будет происходить точно не от хорошей жизни. В здоровых отношениях Львы – пример для подражания. К тому же, любовь этих людей долго проходит, если человек этого знака полюбит, то определенно не на короткий период.

Человек, рожденный под знаком зодиака – Козерог, точно не станет искать счастье там, где его может и не быть. Они не полагаются на чувства, на эмоции, скорее тут правит холодный расчёт, который может стать обидным для вторых половинок, но это же качество Козерога, может и обрадовать их тем, что выбор они сделали осознанно, и уверены в нём до последнего.

Требования этого знака, конечно, не слабые, чтобы соответствовать этим запросам, нужно стараться и день, и ночь, но эти старания окупаются полной уверенностью в Козероге. Вопрос может встать, даже с другой стороны, представьте, какой колоссальный труд совершает Козерог, создавая образ своего партнера, а сколько времени занимают поиски, такие траты они ни когда не захотят менять на что-то не проверенное.

Весы занимают второе место, и это удивительно. Есть у Вас знакомые Весы? Тогда Вы должны отлично представлять, какие это люди, и сколько любви сидит у них внутри. Порой может казаться, что она выплёскивается за края, и Весы готовы дарить её каждому, и хватит их на всех, что в корне не так.

Да, флирт, удивительная вещь, которую обожают все и часто грешат, а главные её любимцы – Весы, но любовь… Любовь совершенно другое, избранница жизни явно будет занимать большую часть внимания этого знака, но улыбнутся прохожей/прохожему этот человек, конечно, не забудет. Вторые половинки этого знака не могут быть абсолютно уверены в верности Весов, в плане физического или легкого флирта, но то, что душой они будут вам принадлежать на все 99% — точно.

И первое место этого топа занимают – Девы. Это так же достаточно неожиданный выбор, ведь Девы и верность – вещи, казалось бы, абсолютно не совместимы, но поверьте, это так. Все начинается с того, что Девы воротя своим носом от всех избранников, всё-таки останавливает свой выбор, на более достойном человеке, и когда это происходит, они точно уверены в себе, и в том, что любовь не сможет покорить их сердце, пусть любят другие.

Только происходит всё наоборот, спустя какое-то время, Дева чётко осознает, что рядом человек, который готов терпеть все его выходки, любое поведение, просто за то, что он есть. Когда Дева переварит это осознание, приходит дикое уважение и подчинение своему избраннику, и прекрасно, если этот союз так и будет существовать во веки веков, но если случится разлад, Девы перестанут доверять всем подряд.