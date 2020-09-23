4 женщины, которым не важно, сколько зарабатывает мужчина

Часто очень ошибочным бывает мнение, когда всех девушек вокруг считают меркантильными.

Многие могут обидеться на это, причем кто-то по праву, а кто-то просто не замечает за собой этих замашек. Может быть, действительно трудно встретить такую девушку, которая не пойдёт с рулеткой по вашей квартире с целью выяснения квадратных метров? Или не поинтересуется при первой встрече, на чём вы приехали? Такое действительно редкость в наше время, но так теперь устроен мир.

Для мужчин, которые ищут спутницу жизни, не интересующуюся доходом возлюбленного, мы приоткроем занавесу, кого же нужно искать себе в жены. Но не забывайте, во всех правилах есть исключения.

Девушки знака зодиака Весы достаточно предусмотрительные, но мягкие, нежные и добрые. Они редко попадают в передряги, но всегда готовы сами разбираться в своих проблемах. От мужчин они ждут опоры и поддержки, которые ни как не связаны с материальными возможностями. Представительницы этого знака могут не обратить внимание на то, сколько получает их избранник, есть у него бизнес или стабильный заработок. При удачном душевном слиянии, они готовы мотивировать своего мужчину на новые свершения, не требуя, а вдохновляя, что, конечно же, положительно скажется на мужском финансовом положении. Весы готовы лепить своего мужчину из ничего, поэтому иногда, для них, даже проще, когда сильный пол ведёт не совсем осознанный образ жизни, чтобы направить его в нужное русло.

Очень удивительным является тот факт, что девушки Раки готовы зарабатывать больше своего партнера. Всё дело в принятии мужчины, обычно в отношениях с Раком партнёр должен отдавать себя полностью, в духовном плане, иногда и в физическом. Полная гармония и слияние двух людей, потому что Раки слишком любвеобильны, им нужно всё и сразу. Поэтому в зрелом возрасте, эти дамы, обычно, готовы приносить доход в семью, вместо своего мужчины, но он взамен будет отдавать себя полностью на алтарь отношений. К тому же, амбиции этих дамочек иногда так зашкаливают, что не каждый мужчина сможет за ними угнаться.

Чем-то схожи с Весами, Козероги. Разница в том, что это не милые спутницы жизни, а в большей степени партнёры и соратники. Девушки этого знака обладают огромным мужеством, стойким характером, а так же деловой хваткой и довольно сильным умом. Они не сидят на месте, в поисках богатенького мужчинки, чтобы получить всё, что хотят. Для Козерогов деньги — это цель, погоня, они любят эту цель и стремятся к ней, но не за счёт кого-то, а своими усилиями. Когда девушка — Козерог знает, что у неё есть собственные средства, которые заработала сама, счастью не будет предела. Рядом с мужчинами, они не меняют своих позиций, остаётся всё та же погоня, только партнёра они будут вдохновлять, и подбадривать для общих свершений.

Женская половина Овнов не гоняются за финансами. Они не спешат искать стабильную работу. Подработки для них тоже излишни, поэтому чаще всего они перекладывают это на мужчин, но при этом никогда не требуют. Для девушек этого знака деньги не главное в человеке, в первую очередь должно быть душевное слияние и взаимная симпатия. К тому же, деньги к Овнам липнут сами, они могут ничего не делать, но откуда-то их всегда находят. Поэтому и проблем в виде вопрос «Где взять денег?» у них не встаёт, и поэтому они не требуют этого от мужчин.