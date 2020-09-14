Таро-прогноз на 17 сентября для всех знаков зодиака

Таро – универсальный инструмент самоисследования и получения прогноза на день, месяц, год, а то и на всю жизнь.

Сегодня посмотрим, что Таро обещает представителям всех знаков зодиака на 17 сентября – день, когда рождается новая Луна и закладывается программа событий на следующий лунный месяц.

Овнам выпала карта Умеренность. Само название говорит о том, что следующие 28 дней Овны проведут в поисках золотой середины во всем: и в любви, и в работе, и в вопросах здоровья. Гармония – то, что исцелит вас сегодня.

Карта Смерть, которая выпала Тельцам, не так страшна, как кажется. Это знак преображения, важной трансформации, которую вы долго ждали. Впрочем, это может быть и что-то неожиданное, но только на первый взгляд. Прощайтесь со старым, встречайте новое на протяжении следующих 28 дней.

Вам выпала карта Башня – карта разрушения всего, что мешает. Возможно, вы собираетесь с силами бросить то, что уже не устраивает вас – Таро говорит, что пора это, наконец, сделать. Еще это может быть указание на то, что стоит отпустить свои желания и поддаться искушению.

Ракам выпал Отшельник. Это карта уединения, скорее всего, следующие 28 дней вы проведете во внутреннем молчании и самоисследовании. Не бойтесь быть изолированным от других людей – иногда очень нужно побыть наедине с собой.

Королева Монет – прекрасная карта! Этот лунный месяц станет периодом накопления материальных ресурсов – не только денег, но и здоровья, сил и энергии. Подумайте, как вы хотите позаботиться о себе. Может, запланируете курс массажа?

Девам выпала карта скорости, Восьмерка Жезлов. Следующие 28 дней вы будете реализовывать какой-то план, который уже долго зрел внутри вас. Даже если вы не понимаете, о каком плане идет речь, ваше подсознание уже все знает.

Солнце – карта радости и исполнения желания! Вам выпала, пожалуй, одна из лучших карт колоды. Этот лунный месяц будет посвящен отдыху и наслаждению жизнью, позвольте себе исполнить свою мечту.

Скорпионам выпала карта, которая по своей энергетике очень им родственна, это карта Дьявол. Дьявол говорит об укреплении личных границ и профессиональном росте, а еще карта может сулить очень мощный по энергетике период развития отношений или начало новой связи.

Шестерка Мечей – знак того, что пора менять берега. Это карта ухода и даже бегства, но всегда спасительного. Подумайте, от чего вы хотите уйти и главное – к чему прийти.

Козерогам выпала карта Туз Чаш – одна из самых счастливых карт колоды. Свободно мечтайте и любите – на протяжении следующего лунного месяца вам будет даровано море любви!

Рыцарь Жезлов – карта ценного шанса, который выпадет Водолеям в начале нового лунного месяца. Подумайте, в какой области вы хотели бы попробовать свои силы, и смело действуйте!

Рыбы получают Десятку Пентаклей – карту спокойствия и довольства. Это знак, что все ваши потребности в безопасности и защищенности будут удовлетворены. Посвятите месяц заботе о себе и своих близких.

Дарья Лопушкова