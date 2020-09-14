Астролог: «Скоро желания у этих знаков начнут исполняться»

В осенний период многие подвержены плохому настроению, стрессу и депрессии.

Однако по мнению астролога Тамары Глобы, представителям некоторых знаков зодиака сентябрь сулит период исполнения желаний.

Водолей. В ближайшее время представителям знака поступит интересное предложение, о котором они уже давно мечтали. Астролог уверена, что Водолеи получат работу или должность, благодаря которой смогут укрепить свое финансовое положение. Однако не все будет гладко, как того хотелось бы. Проблема в том, что новая работа будет отнимать у них много сил и времени. В связи с чем любимый человек может поставить ультиматум — он или работа. Однако астролог уверена, что благодаря коммуникабельности Водолеи смогут найти выход из такой ситуации.

Овен. Представители знака уже давно задумываются о новом проекте, однако никак не могут найти подходящие пути. Астролог уверена, что именно в этом месяце наступит период, когда начнут осуществляться многие мечты. Звезды придадут Овнам сил для реализации плана, которые они уже давно вынашивали. Это может быть каким-то новым направлением в хорошо знакомой сфере. Однако, в любом случае, такой проект принесет прибыль и позволит изменить жизнь к лучшему.

Весы. В сентябре положительные перемены в личной жизни ожидают Весов. Особенно это относится к тому, кто уже давно ищет свою половинку. Наконец-то в их жизни появится близкий человек, которой сможет стать настоящей опорой. Для Весов, которые уже состоят в отношениях, звезды подготовили немало приятных сюрпризов, благодаря чему они смогут перейти на новый уровень отношений.