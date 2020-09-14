Представители трех знаков могут испортить любой праздник

Астрологи назвали список знаков зодиака, представители которых могут превратить любое застолье в самый настоящий хаос. В первую очередь, это связано с характером и темпераментом.

Дева. Просто невыносимо проводить за столом много времени с Девами. Они внимательны к друзьям и на самом деле стараются помочь во всех организационных вопросах. Им важно, чтобы комфортно было каждому гостю. Однако при всем этом им нравится лезть не в свое дело. Они часто могут позволить себе много лишних советов и резких замечаний. Девы ценят личное пространство, однако застолье с ними может обернуться ссорой.

Лев. Представители знака — душа компании, однако только тогда, когда они находятся в хорошем настроении. Но если это не так, Львов лучше не приглашать. Иначе вечер может завершиться большим скандалом, раздутым на ровном месте. Представители знака обязательно будут отстаивать свою точку зрения до последнего.

Козерог. Не умеют держать язык за зубами Козероги. Представители знака не привыкли молчать, если им что-то не нравится. Они могут вспыхнуть от недовольства и ярости, начать крушить и ломать все на своем пути. При этом скандалом может завершиться любая беседа. Козерога на застолье можно сравнить тротиловой бомбой, которая может рвануть в любую секунду.

Разумеется, важны особенности темперамента, однако стоит помнить, что люди в повседневной жизни и на празднике — разные. По знаку зодиака можно определить, кто из приглашенных может испортить все труды хозяев, а кто, напротив, подарит большое число ярких эмоций. Если вы решитесь пригласить кого-то из представленного списка, необходимо будет постоянно следить за их поведением, чтобы все прошло хорошо.