Таролог: «Арзамасова и Авербух поругаются накануне свадьбы»

Илья Авербух обязательно сделает предложение «папиной дочке» Лизе Арзамасовой, но накануне объявленной даты между ними начнётся разлад.

Сейчас же пара переживает бурный и интересный роман, большую любовь.

Так обрисовала ситуацию таролог Александра Харрис, обратив внимание, что вокруг фигуриста и актрисы крутится «много зависти», а недоброжелатели стараются пустыми разговорами внести между артисткой и спортсменом разлад.

Но этого не случится, потому что Авербух — мужчина внимательный и даёт Арзамасовой всё самое лучшее в жизни. Дальнейший просмотр показывает мне однозначно, что у них будут долгие отношения, будут готовиться к свадьбе, потому что будет сделано предложение, — уверена таролог.

А вот затем всё пойдёт не так гладко, и пара рассорится накануне свадьбы. Совместного будущего у фигуриста и актрисы нет, пришла к выводу предсказательница.

Я не вижу их в семейных узах, я не вижу у них семейного счастья, я не вижу в их союзе совместных детей, — заключила Александра Харрис.

Ранее звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова опубликовала в соцсетях видео, где она едет в автомобиле на переднем сиденье. В кадр словно случайно попала рука Авербуха.