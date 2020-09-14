Что Ванга говорила о российском кризисе

Болгарская ясновидящая, предсказавшая катастрофы, теракты и смерти глав государств, давала много пророчеств о России.

Сейчас, когда странам предрекают экономические кризисы, жители РФ задались вопросом о том, что ждет их финансы в будущем. Однако ясновидящая высказывалась об этой ситуации и даже дала прогноз о том, как ее переживет Россия.

Переводчик Ванги Стоян Петров в одном из интервью рассказывал, что предсказательница хорошо относилась к России и верила, что эта страна преодолеет все трудности без особых потерь.

«Ванга всегда относилась очень хорошо к России. Мы и сейчас восхищаемся вами, потому что в период пандемии Россия помогает всему миру»

Ясновидящая предрекала мировой финансовый кризис во втором полугодии. Она утверждала, что мировые беды произойдут в «проклятый год пяти двоек». По ее словам, в мире будет нестабильное и смутное время, когда даже главы государств не будут знать о том, что им делать дальше. Ванга говорила, что деньги потеряют свою ценность, а вместо них будут цифры. Некоторые уверены, что так Ванга пыталась объяснить то, что везде предпочтут расплачиваться электронными устройствами или картами.

Кризис, по словам предсказательницы, приведет к сильным изменениям на планете. В Европе разразятся беспорядки из-за религиозных и этнических конфликтов, что затруднит выход стран из кризиса. При этом, Россия успешно справится с ситуацией и стабилизирует экономику. Кроме того, Ванга утверждала, что Россия останется одной из немногих стран, которая сохранит свои ценности и порядки.

«Ванга тогда сказала следующее: в России появится что-то такое. Или это будет новое экономическое чудо. Или это будет что-то духовное. То, что станет основой для развития всего мира», – заявил Стоян Петров.

Алевтина Кузнецова