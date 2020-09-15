Психологи определили, какие женские имена притягивают успешных мужчин.

Елена. Представители противоположного пола уверены, что обладательницы имени загадочны, добры и отзывчивы. Обычно рассудительные мужчины выбирают себе в жены именно таких женщин.

Алиса. Многих мужчин привлекает имя Алиса. Считается, что среди обладательниц имен самые смелые и искренние женщины. К тому же Алисы обычно выглядят младше своих лет. А успешные мужчины, как правило, хотят, чтобы их сопровождали юные и жизнерадостные особы.

Олеся. У мужчин имя Олеся ассоциируется с чем-то чистым, даже первозданным. Обладательницы имени при этом наделены сильным характером. Такие женщины являются лучшими хозяйками и всегда поддерживают своих мужчин.

Ксения. Сексуальными и неотразимыми мужчины считают Ксений. Представленное имя наделено сильной энергетикой. Ксении встречают довольно часто среди жен состоятельных мужчин.

Мила. В имени мужчины видят нежность и беззащитность. А Милы, в свою очередь, покоряют сердца представителей противоположного пола своей хозяйственностью и эрудицией.