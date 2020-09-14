Влияние волос на судьбу и деньги

В эзотерике волосы считаются энергетическими антеннами человека, обеспечивающими его связь со Вселенной.

Любые действия с волосами имеют важное значение и могут трансформировать жизнь человека в ту или иную сторону. Существуют определенные правила, которые помогают через «шевелюру» положительно влиять на судьбу и привлекать денежный поток.

Стрижка волос – один из «магических» ритуалов, влияющих на происходящее в жизни. Категорически нельзя стричь себя самому – это портит ауру и создает энергетический дисбаланс. Если вы хотите перемен в жизни или вам необходимо избавиться от гнетущих переживаний, подстригитесь у проверенного мастера с хорошей энергетикой. Стричь волосы лучше на растущей Луне. Категорически запрещается делать это в дни затмений и лучше избегать процедуры на 9, 15, 23 и 29 дни лунного месяца, чтобы не провоцировать болезни. А не тратить дополнительное время на высчитывание дней вам поможет наш календарь стрижек.

Волосы способны долго хранить информацию, поэтому существуют действенные приемы по гармонизации состояния. Если вы находитесь в стрессе, соберите волосы в хвост – это аккумулирует ресурс и наладит течение энергии. Для удачи в важных переговорах, заплетите волосы в косу или туго соберите их, чтобы они накопили достаточно энергии для положительного результата. В процессе плетения думайте только об удачном исходе дела. Для избавления от негатива перед сном расчесывайте волосы, желательно, деревянной расческой и мойте ее в проточной воде. Если негатива много, то волосы надо постричь, хотя бы на несколько сантиметров в четверг, а расческу сжечь. Стрижка в день Юпитера привлекает удачу и улучшает состояние здоровья.

Если же стоит задача улучшить материальное положение, то поможет ритуал, который надо провести на 13 лунные сутки в любое время. Нужно встать перед зеркалом, пристально смотреть в глаза своему отражению и при этом непрерывно расчесывать волосы не менее 3 минут, представляя при этом, что вы стоите под дождем из монет или купюр. Чем интенсивнее воображаемый поток, тем сильнее денежная энергия. (Мужчины могут проделать ритуал, расчесывая бороду или усы.) Расчесывая волосы, вы настраиваете «антенну» на нужный канал связи со Вселенной и наполняетесь энергией денег. Для усиления действия перед обрядом, ополосните волосы травяным настоем из мяты или вербены, приготовленным заранее на вторые лунные сутки.

Правильно ухаживайте за волосами и используйте их для улучшения качества жизни!

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог