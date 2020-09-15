Коллеги подкинут полезные идеи — финансовый гороскоп на 16 сентября

Сегодня стоит прислушиваться к партнерам — это будет полезно.

Овен ‌‌

Сегодня Овны смогут добиться успеха в работе благодаря конструктивному сотрудничеству с коллегами и подчиненными. Именно от них к вам может придти ценная информация, которую вы сможете использовать с выгодой. Если в вашей работе используется спецодежда, то сегодня её могут обновить. Также в этот день хорошо менять старые инструменты на новые инструменты.

Телец

Сегодня благоприятный день для консультантов сетевого маркетинга и всех тех Тельцов, кто заинтересован в раскрутке своего бизнеса за счет притока новых клиентов. Ваши рекламные мероприятия будут проходить успешно, и вы не пожалеете о потраченных силах, средствах и времени. Не торопитесь тратить деньги на представительские расходы.

Близнец

Сегодня Близнецы преуспеют в решении текущих вопросов, если будут браться за несложные дела, на урегулирование которых требуется немного времени. Ставьте себе задачу завершать сегодня же все начатые дела. Возможно, некоторые ваши инициативы не найдут понимания и поддержки у коллег.

Рак ‌‌

У Раков сегодняшний день требует особого внимания к работе с информацией и при деловых контактах с людьми. Может состояться знакомство с новым человеком, сотрудничество с которым будет достаточно перспективным. Наиболее информационно насыщенное время – первая половина дня. Ближе к концу дня вам предстоит подводить итоги, и здесь вы можете столкнуться с неожиданными осложнениями.

Лев ‌‌

Сегодня отношение Львов к результатам своего труда может быть измерено уровнем полученных доходов. Деньги, деньги и еще раз деньги – вот что будет занимать почти все ваше внимание в течение первой половины дня. И вам будет сопутствовать удача в решении финансовых вопросов. В течение всего дня могут измениться обстоятельства у тех, чья деятельность связана с недвижимостью.

Дева ‌‌

Прежде чем действовать и предпринимать инициативу Девам рекомендуется подумать и хорошенько просчитать варианты последствий. Ваши интеллектуальные способности будут на высоте, и вы сумеете правильно взвесить все «за» и «против». Не следует заниматься подготовкой финансовых отчетов и вообще работать с документами.

Весы ‌‌

Чем меньше Весы будут публично распространяться о своих намерениях, тем успешнее пройдет этот день. Возможно, вам придется научиться работать в стесненных условиях, когда вы не в состоянии будете действовать так, как бы вам хотелось. Во время командировок вам будет нелегко добиться своевременной оплаты за проделанную работу.

Скорпион

В течение дня Скорпионам удастся воспользоваться наработанными ранее деловыми связями и успешно решить некоторые перспективные вопросы. Свободная работа с информацией и творческое мышление – вот ваши сильные черты характера, которые проявятся в полной мере. Вместе с тем, не забывайте о правилах техники безопасности – возрастает вероятность аварийных ситуаций и травм.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов благоприятный день для владельцев фирм, менеджеров, руководящих работников и управленцев. В течение всего дня вам будет поступать ценная информация. Также в этот день вы неожиданно для себя можете приблизиться к реализации одной из заветных целей. Например, за счет использования технических новинок сможете увеличить производительность труда.

Козерог

Сегодня хороший день для тех Козерогов, кто в своей работе широко использует возможности компьютерной техники и Интернета. Быстрым темпом идет профессиональное обучение и обмен мнениями с коллегами. Особенно это касается дистанционного обучения с помощью Интернет-конференций, семинаров, вебинаров.

Водолей

У Водолеев сегодня благоприятное время для передачи денег взаймы на короткий срок. Любые финансовые операции с банковскими счетами, проведенные в первой половине дня, будут успешно реализовываться. Вместе с тем, это не лучшее время для участия в конкурсах и кастингах. Если вас пригласили на корпоративную вечеринку, то постарайтесь не делать там публичных заявлений.

Рыбы ‌‌

У Рыб сегодня благоприятный день для ведения переговоров и подписания юридически обязывающих документов. Это тем более важно, что лично у вас не будет достаточно четкого понимания того, куда и в каком направлении следует двигаться. Вместе с тем, бизнесменам не рекомендуется заниматься закупкой техники и оборудования, а также ведением строительно-монтажных работ.