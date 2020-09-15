Денежная активация Ци Мень Дун Цзя на 20 сентября

В сентябре лучшая в денежном смысле энергетическая картинка складывается на западе.

Здесь открываются месячные Врата прибыли. Гостевая месячная звезда фэншуй Тройка-бирюзовая усиливает воздействие благоприятной годовой звезды Девять, которая сулит расширение возможностей, скорый и яркий успех.

Дабы подстегнуть западную Удачу, особенно тем, чей запад на уровне квартиры или офиса проявлен не так, чтобы очень, хорошо в правильное время энергию запада активизировать. Этим и займемся.

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию структуру «Трех генералов» из техники Ци Мень Дун Цзя, эффект от активации которой – получение денег в период от 3 до 30 дней.

Структура сложится 20 сентября в час Петуха в западном направлении.

В этот час к месячным Вратам прибыли добавятся часовые. Таким образом, ожидаемая нами прибыль преумножается. Кроме того, в месяц Петуха и час Петуха западный сектор будет очень силен, поскольку ци Петуха или иньского металла Ю как раз приходит с запада.

Некоторая сложность заключается в том, что час Петуха в разных населенных пунктах начинается в разное время на местных часах. Вы можете использовать усредненный и для правильности усеченный временной интервал 18.00 – 19.00. Если вы перешли на летнее время, придется передвинуться на один час вперед – 19.00 – 20.00.

Для активации структуры в указанное время на западе вашей квартиры или офиса нужно установить так называемые активаторы энергии: комнатный фонтанчик или вентилятор и зажечь свечи (можно побольше). К этим активаторам можно добавлять: движущиеся мобили, магнитофон с приятной музыкой, благовония или аромалампу. Активаторы устанавливаются как можно ближе к внешнему периметру помещения на высоте не выше метра от пола.

Запад в данном случае – это конкретный компасный сегмент в 45 градусов, определяемый стоя с компасом в центре помещения. Для измерений лучше использовать самый обычный туристический компас.

Есть определенные (не обязательные) признаки того, что ваша активация прошла успешно, и можно ожидать от нее хорошего результата. В течение непродолжительного времени после активации вы должны увидеть группу из 3-5 женщин или стаю птиц.

С пожеланием Денежной Удачи, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)